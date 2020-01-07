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Резолюцию против "очерняющей Польшу пропаганды России" представят на ближайшем заседании Сейма

07 января 2020, 19:24  •  70 • Политика
Уже на ближайшем заседании польского Сейма будет представлен проект резолюции, направленный против "российской пропаганды, очерняющей Польшу". Об этом заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Уже на ближайшем заседании польского Сейма будет представлен проект резолюции, направленный против "российской пропаганды, очерняющей Польшу", сообщает "Коммерсантъ". Об этом заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска. По её мнению, борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и серьёзной. "Мы должны выработать единые позиции в защиту доброго имени нашей страны!" - заявила вице-спикер.

"Поляки ответят Москве законодательным табу"

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что Польша намерена на законодательном уровне запретить России "переиначивать историю". Как считает издание, эта реакция вызвана оценкой президента России слов польского дипломата. Комментируя переписку поляка, который радовался действиям Гитлера в отношении евреев, Путин назвал дипломата "сволочью и свиньёй".
В ответ на это разразился скандал, который теперь, судя по всему, выльется в законодательное табу.
Как сообщает Die Zeit, польский парламент планирует поддержать "борьбу против лжи" и принять закон, чтобы "пресечь предположительную попытку Российской Федерации переиначить историю".
По словам главы фракции правящей партии "Право и справедливость" (PiS) в польском парламенте Рышарда Терлецкого, комитет Сейма по внешней политике готовит соответствующий законопроект, работа над ним якобы должна быть завершена уже в среду.

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска также поддержала инициативу. По её словам, оппозиция и проправительственные политические силы должны совместно продемонстрировать России, что Польша не позволит переписать историю.

Президент Польши отказался ехать в Израиль

Газета Gazeta Wyborcza сообщила о том, что президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на Всемирный форум по холокосту, который состоится 22 и 23 января. Там пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Издание отмечает, что "официально решение президента ещё не объявлено", однако эту информацию им подтвердили источники.
В качестве причины для отказа называется присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.
Интернет-пользователи весьма иронично прокомментировали нежелание Дуды ехать в Израиль на мероприятия, организованные в память 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим.
"А что так? Могут что-то неприятное напомнить?" - заметил "Голос Мордора".
Фото: скриншот twitter/spacelordrock

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