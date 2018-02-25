Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии террористов не спасёт

Принятие 24 февраля резолюции Совета Безопасности ООН № 2401, предполагающей 30-дневное прекращение огня на всей территории Сирии, не привело к снижению интенсивности боевых действий. Помимо активных боевых столкновений в восточных предместьях Дамаска, из которых центр сирийской столицы подвергается массированным миномётным обстрелам, в северо-западном кантоне Африн разворачивается турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Частичное продвижение по согласованию с местными курдскими властями проправительственных формирований (например, им было передано поселение Тель-Афар) встречает ожесточённое сопротивление протурецких отрядов. Так, с юга и запада фактически осаждён город Джандерес, по которому наносятся удары с воздуха.

Не приходится сомневаться, что боевики террористических группировок, по-прежнему оккупирующие ряд районов страны, в том числе известные как «зоны деэскалации» (прежде всего Восточную Гуту), будут стремиться обернуть упомянутые в резолюции положения себе на пользу. Любые мирные переговоры, включая усилия российского Центра по примирению враждующих сторон, ими торпедируются, как это было 21 февраля, а попытки удерживаемых в качестве «живого щита» жителей (по оценкам западных источников, в Восточной Гуте их около 400 тысяч) покинуть анклав – решительно блокируются.

Последствия одного из бесчисленных обстрелов сирийской столицы, 24 февраля 2018 г.

Регулярные обстрелы российского посольства в Дамаске «хорошими парнями» (по оценкам западных СМИ), причиняющими страдания мирным жителям в Гуте, не привлекают внимания западных «друзей Сирии». Несколько дней назад по инициативе Российской Федерации, глубоко вовлечённой в гуманитарные усилия в Восточной Гуте, было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Сирии, в ходе которого постоянный представитель Сирии Башар аль-Джаафари привёл яркую параллель: «Представьте себе на мгновение, что сотни террористов были вывезены из прекрасного леса на окраине Парижа, чтобы ежедневно обстреливать десятками ракет гражданское население в Париже. Могли бы мы увидеть проекты резолюций, призывающие к гуманитарному перемирию, чтобы дать возможность этой умеренной французской вооруженной оппозиции восстановить свою силу и обрушить шквал снарядов на Париж? Можем ли хоть на мгновение представить, чтобы сотни террористов, прибывших из Центрального парка в Нью-Йорке, обстреливали мирных жителей в Манхэттене десятками ракет ежедневно? Увидим ли мы проекты резолюций, требующих медицинской эвакуации этих умеренных американских боевиков?»

Принятие резолюции Совбеза № 2401 давалось непросто: на её согласование ушло много времени в силу того, что Россия, как сообщил её постпред при ООН Василий Небензя, не поддержала «заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длинный срок». Союзники Вашингтона Эммануэль Макрон и Ангела Меркель направили Владимиру Путину письмо с просьбой одобрить резолюцию Совета Безопасности ООН. За манёврами западных партнёров и публичными истериками Ники Хейли скрывалось стремление вывести из-под удара действующие в интересах западных спецслужб группировки в Восточной Гуте, которые готовились для атаки на Дамаск и провокаций с химическими боезарядами. А заодно – «отменить» итоги недавнего Конгресса национального диалога Сирии, исключив любые перспективы примирения и политического диалога.

Пропагандистской обёрткой очередной информационной атаки на Дамаск и Москву стали (это уже традиция) обвинения в «убийствах невинных гражданских лиц» в результате «разрушительных атак» сирийской и российской авиации, а также «тактики осады и голода». Доказательств, как всегда, не было, за исключением россказней вновь возникших «Белых касок», зачастую трудно отличимых от боевиков. По их логике никаких действий против террористов предпринимать нельзя вследствие риска «сопутствующего ущерба», который, видите ли, есть в Сирии и там, где присутствуют боевики, но, к примеру, не в Мосуле или Сане, обращённых в руины ударами прозападных «освободителей».

В итоговом компромиссном варианте резолюции записано, что предполагаемое перемирие не распространяется на «Исламское государство»*, «Аль-Каиду»*, «Джебхат ан-Нусру»* и аффилированные с ними группировки. Именно это обстоятельство обусловило поддержку документа российской делегацией при ООН. Однако В. Небензя, выразив «глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии», предупредил, что Москва не допустит произвольной интерпретации резолюции. Для её реализации необходимы конкретные договорённости на местах, без которых записанные в бумаге благие пожелания таковыми и останутся. Подобные соглашения достигаются, как правило, усилиями российского Центра по примирению сторон и представляют угрозу для сил, стремящихся затянуть кровавое сирийское противостояние.

Представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари заявил, что «правительство оставляет за собой право ответить, как сочтёт нужным, если группы террористов будут атаковать жителей в любой части Сирии даже одной единственной ракетой». Тегеран, как и Дамаск, будет соблюдать резолюцию, однако «часть пригородов Дамаска, которые находятся под контролем террористов, не подчиняются режиму прекращения огня и антитеррористические операции там продолжатся», – заявил начальник иранского Генштаба Мохаммад Багери. Не исключено, что боевикам «Джейш-аль-Ислам» и «Файлак-ар-Рахман» их инструкторы посоветуют заявить о готовности соблюдать условия перемирия и даже на несколько дней уменьшить активность (заодно отдохнув и подтянув подкрепления), но это вряд ли кого-то введёт в заблуждение. Ранее власти Дамаска неоднократно заявляли, приводя конкретные доказательства, о присутствии в Восточной Гуте и к югу от Дамаска боевиков таких террористических группировок, как «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.

По информации Telegram-канала Вестник Дамаска, 25 февраля бои в Восточной Гуте продолжились. Отражая попытки прорыва противника в Кабун (где был ликвидирован «джихадмобиль»), к Восточному Каламуну и международному аэропорту, части сирийской армии ведут наступление в Джобаре и Харасте (на западе анклава), почти окружили Нашабию. Обстрел авиабазы Думейр был отражён стоящими на вооружении сирийской армии системами «Панцирь-С». Посредством агитационных снарядов сирийская армия начала распространять листовки-пропуска, в которых предлагается добровольно прекратить сопротивление, а всем сложившим оружием гарантируется амнистия.

По информации местных источников, после 21 февраля на российскую авиабазу Хмеймим прибыли четыре новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 (сначала два, а потом ещё два), четыре многофункциональных истребителя Су-35С, столько же штурмовиков Су-25, а также самолёт дальнего радиолокационного дозора А-50У. Основной вызов для ВКС России в небе Сирии представляют американские истребители пятого поколения F-22, решающие в том числе задачи по прикрытию террористов, причём не только к востоку от Евфрата. По неподтверждённым данным сирийских СМИ, как и ранее в Алеппо, в рядах террористов Восточной Гуты находится некоторое количество западных наёмников и сотрудников западных спецслужб, которые могли попасть под удары сирийской и российской авиации.

Мало сомнений в том, что операция «Дамасская сталь» будет продолжена, и прежде всего, там, откуда боевики ведут огонь по жилым кварталам столицы. Как и в 2016 году в Алеппо, альтернативы военному разгрому либо вытеснению окопавшихся в Восточной Гуте боевиков не существует. Именно в них – корень проблемы. Если бы террористы не получали поддержки извне, в том числе под видом «гуманитарной помощи», не было бы необходимости проводить операции по освобождению от них крупных городских районов, где они используют гражданское население как «живой щит». Несмотря ни на какие резолюции, пока боевики Восточной Гуты не сдаются. Они связывают свои надежды с Западом, и чем быстрее они убедятся в тщетности этих надежд, тем больше жизней мирных граждан удастся сохранить.

«Может быть, кто-то этого и не знал, но переговоры о прекращении огня с боевиками в Восточной Гуте велись, однако они отвергли все предложенные им варианты. Более того, они отказались выпустить мирных граждан, которых используют в качестве «живого щита», из подконтрольных им районов, препятствовали работе гуманитарных коридоров, – говорится в заявлении пресс-службы МИД России. – Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свою часть «домашнего задания» и обеспечат прекращение боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев. Будем за этим внимательно следить». Вряд ли Москва согласится с перспективой использования боевиками предстоящего месяца для восстановления ими сил с последующими атаками по российским наземным и воздушным целям.