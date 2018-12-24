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Резолюция ООН вдохновила Порошенко предъявить России новые требования

24 декабря 2018, 17:24  •  55 • Политика
В резолюции ООН по Крыму есть четкий сигнал для России, считает глава Украины Петр Порошенко. Он так обрадовался, что озвучил новые требования в адрес России.
Президент Украины Петр Порошенко на радостях от принятия двух антироссийских резолюций ООН выступил с новыми требованиями к России. По словам украинского лидера, Россия должна вернуть Украине Крым и арестованных украинских граждан. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Порошенко в Facebook.
Принятые в ООН документы не имеют для России никакой юридической силы и ни к чему не обязывают, однако президент Украины не постеснялся назвать их "сверхважными". По его словам, этими резолюциями России послан "четкий сигнал".
"Россия как государство-агрессор должен выполнить требования международного права - освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан", - цитирует требования украинского президента паортал Дни.ру.
Напомним, что речь идёт о резолюции против "милитаризации" Крыма, а также о резолюции "о нарушении прав человека на полуострове". И это при том, что лично никто в Крым не ездил, чтобы зафиксировать так называемые нарушения. Не говоря уже о том, что Киев сам провоцирует военное усиление на полуострове обещаниями взорвать Крымский мост и устраивая провокации в Керченском проливе.

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