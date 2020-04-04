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Резолюция ООН по борьбе с пандемией вновь показала двойные стандарты Запада

04 апреля 2020, 14:35  •  115 • Война
Украина, Грузия и США заблокировали российский вариант резолюции
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью 2019».
В принятой резолюции говорится о необходимости солидарно «активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии». Сотрудничество может происходить в том числе путём обмена опытом и знаниями. Также в документе подчёркивается необходимость придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
Главная роль в преодолении пандемии отводится ООН, а генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш должен мобилизовать и скоординировать «усилия всех стран».
Однако в документе нет ни слова о том, что необходимо хотя бы на время прекратить все военные конфликты и смягчить санкции, а ведь именно к этому призывал Гутерриш в недавнем своём заявлении.
Инициаторами принятой Резолюции стали 188 государств, среди которых Норвегия, Сингапур, Швейцария, Гана и Украина.
Россия выступила со своим проектом резолюции по борьбе с пандемией коронавируса. Российская резолюция называлась «Декларация солидарности Объединённых Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)» и призывала все страны объединить усилия и совместно бороться с эпидемией.
В российском варианте резолюции говорилось о необходимости признать ВОЗ в роли координатора всех действий в борьбе с пандемией, предусматривалось оказание помощи самым пострадавшим от коронавируса государствам, отказаться на время пандемии от торговых войн и односторонних санкций, запретить спекуляцию товарами первой необходимости.
Однако украинская делегация в ООН увидела в тексте российской резолюции лишь слова об отмене санкций, назвала это «манипуляциями, направленными на отмену международных санкций» и заблокировала текст резолюции.
«Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать все усилия России разрушить санкционный режим»,
– с гордостью сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украину поддержали Грузия, США и Великобритания, а затем – и все страны – члены Евросоюза, всего представители 28 государств.
«Одна из стран-противников российской резолюции – США, которым мы только что оказали помощь в борьбе с пандемией. Москве пора бы уже сделать чёткие внешнеполитические выводы насчёт Вашингтона!»,
– отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв на своей странице в социальной сети Facebook.
А китайское информагентство Синьхуа, информирует о принятии ООН резолюции «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», и отмечает, что Генеральная Ассамблея ООН в который раз продемонстрировала двойные стандарты.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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