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Резолюция Генассамблеи ООН с эффектом пресс-релиза

23 декабря 2018, 18:39  •  99 • Политика
Очередной документ в «защиту прав населения Крыма» - пустая декларация и индикатор истинного отношения к России её новоявленных «союзников»
Автор:
Дементьев Иван
Украинская резолюция по нарушению прав человека в Крыму принята Генассамблеей ООН. За документ проголосовали 65 государств, против — 27. При этом 70 стран, то есть большинство, воздержалось.
Представители России в ООН назвали резолюцию «чрезвычайно политизированной, основанной на недостоверной и сфальсифицированной информации». Странам-участникам ассамблеи напомнили, что до перехода в состав России Крым являлся дотационным и одним из самых слабо развивающихся регионов Украины. При этом законодательно права крымских татар были закреплены лишь после того, как полуостров стал частью России. До этого их требования игнорировались.
Херсонес. Севастополь. Фото: www.globallookpress.com
Аналогичные резолюции принимались Генассамблеей ООН и в 2017-м, и в 2016 годах. Но если раньше за документ голосовали 70 государств, против выступали 26 в оба года, и воздерживались 77 (2016 год) и 76 стран (2017 год), то в этот раз число несогласных с такой постановкой вопроса резко выросло.
Видимо, руководители многих государств уже поняли, что режим Порошенко-Турчинова пребывает в состоянии агонии. Поэтому поддерживать его антироссийские инициативы не имеет особого смысла. Порошенко всё равно не изберётся на новый срок: в 2019 году на Украине появится новый президент и новый состав Верховной рады, с которыми и надо будет выстраивать конструктивные отношения.

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