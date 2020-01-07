Резолюция Европарламента о «сохранении исторической памяти» – спецпроект для Германии

Вину Гитлера за мировую катастрофу 1939-1945 годов делят надвое

За четыре месяца после принятия Европарламентом скандальной резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» (сентябрь 2019 г.), реакция на неё в международном сообществе в целом определилась.

Упомянутая резолюция утверждала, как известно, что Вторая Мировая война началась вследствие заключения между Германией и СССР пакта о ненападении, что «СССР и нацистская Германия в равной мере являлись тоталитарными режимами, нацеленными на завоевание мира».

Поначалу казалось, что подобный документ мог появиться на свет лишь из-за невежества нового состава евродепутатов. «Джордж Оруэлл ворочается в гробу: своей немыслимой резолюцией наши любимые депутаты в Европарламенте доказывают, что они знают европейскую историю последних десятилетий в лучшем случае фрагментарно», – писал немецкий сайт «Страницы для размышлений».

В Европе школа исторической мысли во многом подконтрольна государству, историки выступают поставщиками заказных материалов для манипуляций сознанием. Это особенно видно из трактовок причин Второй мировой войны.

Резолюцию встретили в Европе критикой с разных сторон. Среди критикующих были коммунистические партии Италии, Австрии, Чехии, потребовавшие от своих правительств отвергнуть резолюцию. Международная федерация борцов сопротивления (FIR), Международный комитет Бухенвальд Дора и Коммандос (IKBD) выступили с развёрнутым анализом резолюции как неприемлемого оскорбления памяти жертв фашизма, преграды на пути воспитания молодёжи и строительства демократии в Европе.

Любопытно, что проект резолюции разработала и представила к голосованию парламентская группа Renew-Fraktion (бывшая ALDE), состоящая в основном из начинающих политиков либерального толка, руководимых бывшим премьером Бельгии Гаем Ферхофштадтом. Мировоззрение Ферхофштадта вполне отразилось в его выступления в Европарламенте в июне 2018 года: «Путинская Россия, Турция Эрдогана, США Трампа окружают нас кольцом зла. Но наша проблема еще страшнее. Она глубже, чем просто международная политика или внешняя безопасность. В Европе существует «пятая колонна». Так я называю обожателей Путина – Марин Ле Пен, Вилдерса, Фараджа. Вместе с главами правительств Орбаном, Качиньским, Сальвини они имеют целью разрушить Европу и убить нашу либеральную демократию».

Возможно ли, что из 653 депутатов Европарламента 535 так же простодушны в политике, как молодёжь из группы Renew? Разумеется, нет. Резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» – это попытка расставить новые акценты в «восточной политике» Евросоюза. Так что дело не в чьём-либо невежестве. Пожертвовать отношениями с Россией ради сближения с Америкой, которую лидеры ЕС рассчитывают передать в ноябре 2020 года в руки нового президента-глобалиста.

Перекройка истории Второй Мировой войны в год 75-летия Великой Победы 9 мая 1945 года предпринимается не просто ради «облегчения» вины нацистской Германии за счёт добавления Советского Союза к числу виновников развязывания мировой бойни, а для проведения на Европейском континенте новых разделительных линий и возведения новых «занавесов».

За резолюцию проголосовало большинство немецких депутатов Европарламента: группа от ХДС, социал-демократы, либералы, зелёные. Лишь представители Левой партии голосовали против, а депутаты от «Альтернативы для Германии» воздержались. Это позволяет увязать содержание «общеевропейской» резолюции с внутриполитическими процессами в Германии .

Обвиняя «двух диктаторов в совместном замысле развязывания Второй мировой войны», авторы открывают двери немыслимому – дискуссии в Германии о вине немцев, живших в 30-х годах ХХ века. Не случайно федеральное правительство не ответило на запрос Левой партии дать оценку этой резолюции. Мол, не наше дело.

Значит то, что вину Гитлера за мировую катастрофу делят надвое, не беспокоит федеральное правительство? А ведь это влечёт изменения во взгляде немецкого общества на историю. Понятны и последствия таких изменений.

Газета Die Zeit пишет: «Поколение преступников постепенно умирает. Должна ли молодежь нести ответственность за их преступления? Весьма наивно думать, что вопрос об ответственности Германии за военные преступления исчезнет сам собой после ухода старшего поколения… Ответственность за преступления прежних поколений должно принимать на себя государство, а не молодежь. А что молодежь с этой ответственностью потом будет делать, она будет решать сама в демократической обстановке».

Это довольно точная характеристика складывающейся в Германии тенденции: чувство ответственности за нацистское прошлое не должно отягощать жизнь молодого немца, а историческую миссию «политики памяти» должно взять на себя государство. Оно и предложит молодёжи свою версию. Забыли лишь добавить – «исходя из политической целесообразности». Резолюция Европарламента делает первый шаг в создании подобной версии истории.

Вероятно, будущих руководителей Германии, которые скоро сменят команду Ангелы Меркель, такая редакция исторических событий вполне устраивает, а госпожа канцлерин уже не пытается что-либо изменить. Хотя в 2015 году она произносила публичные извинение перед Россией за преступления гитлеровской Германии.

Общий уклон немецкой политики вправо постепенно усваивается немецкими властями, и резолюция Европарламента для них кстати. Стратегия снова приносится в жертву тактике.

Немцам, которые в ХХ веке уже попадали в такую ловушку, начинают возвращать образ прежнего «исторического врага» – не СССР, но страны, которая наследует Советскому Союзу. Если это станет частью официальной политики, возрождение в Германии националистического, затем милитаристского духа неизбежно.

Джордж Оруэлл писал: «Кто управляет прошлым – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым». Сегодня мы наблюдаем попытку неолиберального Запада установить полный контроль над сознанием европейцев. Для этого искажаются интерпретации исторических фактов, прежде трактовавшихся однозначно; для этого перекраивается карта прошлого.