|
Резолюция американцев по Венесуэле не прошла в ООН: Россия и Китай сказали веское "нет"
01 марта 2019, 02:39 • 49 • Политика
Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле. Как ранее заявили в МИД России, США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.
Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле, сообщает РИА Новости.
Как отметил российский постпред в ООН Василий Небензя, при одобрении предлагаемого американцами проекта это стало бы первым в истории случаем снятия легитимного президента.
В МИД России ранее пояснили, что США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.
В ходе голосования против принятия резолюции выступили представители РФ и Китая.
Напомним, что Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2019, 04:24
|
24 февраля 2019, 05:39
|
27 февраля 2019, 11:39
|
24 февраля 2019, 21:54
|
26 февраля 2019, 03:09
|
27 февраля 2019, 21:24
|
23 февраля 2019, 06:54