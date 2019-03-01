Резолюция американцев по Венесуэле не прошла в ООН: Россия и Китай сказали веское "нет"

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле. Как ранее заявили в МИД России, США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле, сообщает РИА Новости.

Как отметил российский постпред в ООН Василий Небензя, при одобрении предлагаемого американцами проекта это стало бы первым в истории случаем снятия легитимного президента.

В МИД России ранее пояснили, что США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

В ходе голосования против принятия резолюции выступили представители РФ и Китая.

Напомним, что Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео".