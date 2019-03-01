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Резолюция американцев по Венесуэле не прошла в ООН: Россия и Китай сказали веское "нет"

01 марта 2019, 02:39  •  49 • Политика
Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле. Как ранее заявили в МИД России, США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.
Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США по Венесуэле, сообщает РИА Новости.
Как отметил российский постпред в ООН Василий Небензя, при одобрении предлагаемого американцами проекта это стало бы первым в истории случаем снятия легитимного президента.
В МИД России ранее пояснили, что США в своём документе предлагают провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.
В ходе голосования против принятия резолюции выступили представители РФ и Китая.
Напомним, что Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео".

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