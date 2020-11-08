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Резников: России война невыгодна, Крым можно вернуть «лёгким» вариантом

08 ноября 2020, 19:10  •  185 • Украина

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что возвращение Крыма может быть более лёгким, чем территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом Резников рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», — отметил он.

По словам вице-премьера, одной из задач, которую надо решать — замещение населения на полуострове.

«Еще раз повторяю, что легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы», — сказал Резников.

Говоря о Донбассе вице-премьер заявил, что война в регионе невыгодна России, так как опустошает ее в экономическом плане.

«Настал такой момент, что такая война с Украиной является невыгодной, непрагматичной, она не дает ни политических баллов, ни внутренних, ни внешних, что противостояние с миром высасывает Российскую Федерацию, в том числе, и экономически. Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу», — высказал свое мнение Резников.

Как заявил Резников, России нужно содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на «оккупированном» Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, поддерживать порядок. По его словам, экономически российские власти уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места, а в больницах в ЛДНР не могут «обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии».

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украине удастся освободить Донбасс, как когда-то был освобождён от нацистов Киев.

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