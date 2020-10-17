Резников: после деоккупации жители Донбасса с российскими паспортами станут иностранцами

Если Украина вернёт себе контроль над территориями ЛДНР, то жители региона, получившие российские паспорта, будут считаться иностранцами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти люди получат свободу выбора: либо жить как иностранцы, либо уехать из Донбасса. Об этом в интервью хорватскому телеканалу заявил вице-премьер Украины, член Трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.Журналист хорватского телеканала N1 спросил у Резникова, что будет после деоккупации с теми местными жителями, которые получили российские паспорта и причисляют себя к русским по духу. «Они идентифицируют себя русскими, и они могут захотеть остаться такими. Они там живут, они обычные граждане, возможно, их такая ситуация устраивает, им это нравится?» — спросил журналист Резникова.«Украинцы, которые сейчас живут на оккупированном Донбассе, причисляют себя к русским, имеют российское гражданство, получили паспорта, у них будет право свободного выбора. Если они захотят там остаться и жить, то у них будет статус иностранца в государстве, или они захотят уехать. Это будет абсолютно бесплатно, как это сделала Хорватия, которая дала людям возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств. На Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский», — ответил Резников.Резников добавил, что в Донбасс вернутся выехавшие оттуда беженцы, которых более полутора миллионов человек. «У нас около полутора миллионов вынужденных переселенцев, которые были вынуждены бежать из-за этой войны. И они будут иметь право вернуться и начать жизнь с нуля», — заявил вице-премьер, очевидно, намекая на то, что место выехавших не будет пустовать, а займётся вернувшимися беженцами.Напомним, по словам того же Резникова, по состоянию на лето этого года российские паспорта получили более 200 тысяч жителей Донбасса.Ранее Резников заявлял, что интеграция Донбасса в состав Украины займёт не менее 25 лет.