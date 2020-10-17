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Резников: после деоккупации жители Донбасса с российскими паспортами станут иностранцами

17 октября 2020, 18:55  •  44 • Украина

Если Украина вернёт себе контроль над территориями ЛДНР, то жители региона, получившие российские паспорта, будут считаться иностранцами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти люди получат свободу выбора: либо жить как иностранцы, либо уехать из Донбасса. Об этом в интервью хорватскому телеканалу заявил вице-премьер Украины, член Трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.

Журналист хорватского телеканала N1 спросил у Резникова, что будет после деоккупации с теми местными жителями, которые получили российские паспорта и причисляют себя к русским по духу. «Они идентифицируют себя русскими, и они могут захотеть остаться такими. Они там живут, они обычные граждане, возможно, их такая ситуация устраивает, им это нравится?» — спросил журналист Резникова.

«Украинцы, которые сейчас живут на оккупированном Донбассе, причисляют себя к русским, имеют российское гражданство, получили паспорта, у них будет право свободного выбора. Если они захотят там остаться и жить, то у них будет статус иностранца в государстве, или они захотят уехать. Это будет абсолютно бесплатно, как это сделала Хорватия, которая дала людям возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств. На Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский», — ответил Резников.

Резников добавил, что в Донбасс вернутся выехавшие оттуда беженцы, которых более полутора миллионов человек. «У нас около полутора миллионов вынужденных переселенцев, которые были вынуждены бежать из-за этой войны. И они будут иметь право вернуться и начать жизнь с нуля», — заявил вице-премьер, очевидно, намекая на то, что место выехавших не будет пустовать, а займётся вернувшимися беженцами.

Напомним, по словам того же Резникова, по состоянию на лето этого года российские паспорта получили более 200 тысяч жителей Донбасса.

Ранее Резников заявлял, что интеграция Донбасса в состав Украины займёт не менее 25 лет.

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