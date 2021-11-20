Резников не верит во вторжение России на Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия вынашивает планы вторжения на Украину и захват ее территорий. Кроме того, министр, находясь с визитом в США, заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке дня.«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. Пока принятие такого решения в повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что наша цель – вступление в НАТО», – заявил он в Вашингтоне.Резников добавил, что задача Украины быть готовой к вступлению в Альянс в любой момент, однако для этого необходимо выполнить «домашнее задание» в виде реформ.При этом Резников не верит в наступление России и захват украинских территорий. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».«Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий — ред.). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно сухопутные войска. У меня была честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну», — заявил он.По словам министра, рядом с украинской границей «есть признаки эскалации», однако Киев воспринимает это более спокойно, нежели мировое сообщество, поскольку за годы конфликта привык к такому положению дел – и даже видит в этом позитив.«Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной», — подчеркнул министр.Кроме того, Резников решил научить международное сообщество, как нужно вести себя с Россией. По его словам, война для РФ должна стать очень дорогой – только тогда ее не будет.«Удивление, озабоченность, беспокойство не работают. У здания Кремля очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать, только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов, как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать», — сказал министр.На вопрос, насколько солидарны ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему бы «хотелось видеть больше такой солидарности, больше решимости».«Кто точно понимает все риски — это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза, и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе», — подытожил Резников.Напомним, ранее стало известно о том, что представители Демпартии США внесли предложение о введении «сокрушительных санкций» против России в случае вторжения на Украину.