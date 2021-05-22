Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"

Россия "выбьет зубы" всем, кто попробует её где-то "укусить". К этому заявлению от Владимира Путина болгарские читатели отнеслись по-разному. Кто-то счёл слова слишком резкими, а кто-то, напротив, уверен, что именно так и стоит отвечать на посягательства.

Болгарские читатели оценили категоричность России, которая готова жёстко ответить на любые посягательства. Владимир Путин на выступлении оргкомитета "Победа" отметил, что тем, кто попытается "укусить" Россию, мы быстро "выбьем зубы".

Яркое заявление не осталось без внимания иностранцев. Однако в Болгарии по-разному отнеслись к этим словам. Кто-то счёл их грубыми, а кто-то убеждён, что именно так и стоит пресекать всяческие поползновения извне на государственность.

Так, комментатор под ником Иван указал, что именно после подобных моментов "ковбои сдали назад".

"Из истории мы знаем о выбитых зубах Наполеона и Гитлера", - не без намёка указал в дискуссии другой читатель.

LeGrandTulup, в свою очередь, подчеркнул, что Путин произнёс всё чётко и по существу.

Ещё один пользователь добавил, что после таких речей от Москвы стало очевидно, что русские больше не потерпят западной чепухи.