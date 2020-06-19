Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление

Президент Сербии Александр Вучич, который в скором времени приедет на парад Победы в Москву, высказался о проблеме Косова. Он заявил, что в любом случае для решения этой проблемы нужно будет одобрение России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде, сообщает ТАСС.

"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнёра, который всегда поддерживал Сербию", - подчеркнул Вучич.

Затем президенту Сербии задали вопрос, может ли страна признать независимость Косова в обмен на финансирование или вступление в ЕС. Вучич ответил резко и ёмко. "Если вы хотите прямого ответа, то ответ - "нет", - подчеркнул лидер государства.

"Нас ждёт исключительно тяжёлый период по вопросу Косова. В связи с планами и оценками наших российских друзей мы должны быть очень осторожными по отношению к каждой идее, которая будет нам предложена", - заявил Александр Вучич.