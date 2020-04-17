«Резко возрос импорт лекарственных средств»: первый замглавы ФТС рассказал о работе таможни во время пандемии COVID-19

Значительная часть уголовных дел, заведённых российской таможней в первом квартале 2020 года, связана с контрабандой. Как сообщили в пресс-службе ФТС, по этой статье возбуждены 280 из 652 дел, в том числе по обвинению в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. В условиях пандемии коронавируса таможенники сталкиваются и с незаконным вывозом из страны медицинских товаров, на экспорт которых федеральным правительством наложено временное ограничение. Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов в интервью RT рассказал о работе таможенной службы в текущей ситуации, возросшем импорте лекарственных средств и объёмах пресечённой контрабанды.

По сообщению пресс-службы ФТС, в частности, в начале апреля в Челябинской области сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз из Екатеринбурга в Алма-Ату 9,5 тыс. медицинских перчаток, более 40 литров антисептика, свыше тысячи противоаэрозольных полумасок и обычных тканевых масок, других средств защиты.

В свою очередь, сотрудники мобильной группы самарской таможни остановили следовавший в Киргизию грузовик c 2,5 тыс. медицинских изделий: защитными комбинезонами, масками и очками, респираторами, перчатками. Документы на груз у водителя отсутствовали.

О том, как приходится работать таможне в условиях пандемии коронавируса, в интервью RT рассказал первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

— Как сейчас работает ФТС России? Есть ли какие-то принципиальные изменения?

— Таможня продолжает работать круглосуточно семь дней в неделю. Естественно, в этих условиях мы должны обеспечить наших сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, чтобы не потерять личный состав и работоспособность службы. Особенно это касается тех, кто вступает в ежедневный контакт с водителями на пунктах пропуска.

Для этого у нас есть все ресурсы. Таможенники обеспечены масками, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Периодически мы проводим тестирование наших сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Принимаем профилактические и предупреждающие меры.

— Какие именно меры?

— Мы сократили количество сотрудников, которые выходят на службу. Например, в центральном аппарате ведомства на работу выходят от 30 до 35% личного состава. Часть работает в удалённом режиме, часть находится в отпусках.

Если говорить о пунктах пропуска, то, например, в авиационных пунктах резко сократилось количество физических лиц. Наши коллеги, которые работали на пассажирском направлении в Московском авиационном узле, других крупнейших авиаузлах, отправлены в отпуск и на режим выходных.

Для тех, кто работает с грузами, мы сделали сменный режим. «Зарезервировали» наших сотрудников.

Если где-то выявляется заболевший инспектор, окружающие его люди отправляются на карантин, самоизоляцию, тестируются, а запасная смена может выйти на замену.

Когда начался рост заболеваемости, мы организовали в ФТС России оперативный штаб по противодействию коронавирусу, а также штабы в региональных таможенных управлениях.

— Повысилась ли нагрузка на Федеральную таможенную службу из-за коронавируса? Какие дополнительные функции вы вынуждены выполнять?

— В плане первоочередных мероприятий, утверждённом председателем правительства Михаилом Мишустиным, несколько пунктов за нами. В первую очередь это организация зелёного коридора для товаров первой необходимости.

Минпромторг определил перечень товаров первой необходимости, в который сегодня входит 58 товаров, из них 31 позиция — это продовольственные товары. Остальные 27 — товары для личной защиты, гигиены, антисептики, дезинфекционные материалы. Для товаров из перечня организован зелёный коридор, внеочередное оформление.

Часть этих товаров по решению Евразийской экономической комиссии освобождается от уплаты ввозных пошлин. Ещё часть — от уплаты ввозного НДС при подтверждении их целевого назначения, то есть борьбы с коронавирусом. Сюда относятся маски, халаты, оборудование, тесты. Все моменты, которые потенциально могут замедлить таможенное оформление этих товаров, на сегодняшний день урегулированы. Среднее время оформления товарной партии занимает от часа до двух.

При этом мы выполняем базовые годовые планы. В частности, сейчас реализуем Комплексную программу развития ФТС на 2020 год. Это программа кардинального реформирования системы таможенных органов за счёт перевода таможенного оформления в центры электронного декларирования, которых к концу этого года будет всего 16 по стране. Мы идём в графике и собираемся до конца года программу выполнить.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

— Как изменился внешний товарооборот страны в связи с пандемией коронавируса?

— Что касается перемещения грузов (как по импорту, так и по экспорту), динамика сопоставима с объёмами предыдущего года.

Хотя за последние две недели мы видим снижение деловой активности и товарооборота.

В целом планы на год пока сохраняются. Например, по объёмам перечислений в федеральный бюджет задание для ФТС России составляет 5,5 трлн рублей. На сегодняшний день с начала года в бюджет перечислено 1,3 трлн рублей.

С 1 января по 8 апреля ввезено 4,5 млн тонн продовольственных товаров на сумму $6,6 млрд. Это почти тот же результат, что был в аналогичном периоде в прошлом году — 4,7 млн тонн товаров на сумму $6,6 млрд. Резко возрос импорт лекарственных средств. Фиксируем еженедельный прирост в 1,2—2,2 раза. Часть этой динамики — целевые поставки Минпромторга. Только в первые дни было ввезено около 30 млн медицинских масок. Поэтому прирост большой.

— Увеличилось ли количество нарушений, попыток ввоза и вывоза запрещённых товаров?

— Если одни товары мы в ускоренном порядке пропускаем, то близкие или идентичные им товары (согласно 223-му постановлению правительства РФ и решению Евразийской экономической комиссии) на время пандемии вывозить запрещено. Это продовольствие и медицинские изделия, средства индивидуальной защиты.

Попытки незаконно вывезти их из страны были. На сегодняшний день нами задержано порядка 3,8 млн единиц таких товаров. В одном из аэропортов задержали партию масок весом полтонны.

Но большинство людей сознательно подошли к ситуации, и какого-либо резкого скачка правонарушений в таможенной сфере на фоне коронавируса сегодня мы не наблюдаем.