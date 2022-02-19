Резко обострившаяся ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызвала новый поток заявлений Запада и США

Главы Донецкой и Луганской народных республик организовали срочную эвакуацию граждан в Россию, объявив о мобилизации. В Донецке считают, что Украина готовится к скорой атаке на ДНР. США и Запад продолжают гнуть свою линию, выступая с новыми заявлениями.

Накануне власти ДНР заявили о попытках украинских спецслужб организовать диверсии на предприятиях, в том числе химическом заводе, расположенном в Горловке. Также в Донецке уверены, что главный удар украинская армия планирует нанести на Светлодарской дуге, чтобы перерезать линии коммуникаций между Донецком и Луганском.

Тем временем, на территории России, в Ростовской области, зафиксировано уже два разрыва боеприпасов. Первый разрыв снаряда произошел в 4:00 по Москве в трехстах метрах от одного из домов в станице Митякинская. Пострадавших и разрушений нет. Второй взрыв произошел в том же районе, предположительно это был боеприпас от ракетной системы залпового огня «Град».

МИД Украины заявил, что украинские войска не обстреливали территорию России, а президент Владимир Зеленский назвал такие сообщения провокацией.

Эвакуация и мобилизация

В МЧС ДНР сообщили, что из непризнанной республики в Россию эвакуировали уже более шести тысяч человек, чуть меньше половины из которых дети. При этом мужскому населению в эвакуации отказывают, призывая встать на защиту республики.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В ЛНР заявили о выезде 25 тысяч жителей, уточнив правда, что речь идет не только о тех, кто уехал из республики с момента эвакуации.

Как отметил временно исполняющего обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР готовы 26 российских регионов.

Учения под высшим присмотром

Также вчера российское Минобороны объявило о проведении учений. Впрочем, еще в начале января появились данные о том, что учения, традиционно проходившие осенью, на этот раз перенесены на начало года.

За ходом стартовавших сегодня учений Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе наблюдали, находясь в ситуационном центре в Кремле. Сообщается, что в учениях приняли участие силы Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Во время учений производились пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». В Астраханской области военнослужащие запустили «Искандер», в Плесецке - «Ярс», в Баренцевом море - «Синеву».

В Кремле назвали проведение учений «регулярным тренировочным процессом». А то, что процесс проходил под пристальным вниманием Путина, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил тем, что пуски невозможны без главы государства.

По поводу учений весьма оперативно высказался президент США Джо Байден. По его словам, проводя учения с пуском баллистических ракет, Путин хочет «убедить мир, что способен изменить динамику в Европе». При этом Байден уверен в том, что Россия не планирует использовать ядерное оружие в военных целях.

Надо общаться

Американский лидер вновь заявил, что нападение российских войск на Украину может произойти «в ближайшие недели» и даже «в ближайшие дни». Выступая на брифинге в Белом доме он сказал, что убежден в том, что Владимир Путин уже принял решение о вторжении. По словам американского президента, в настоящее время еще не поздно вернуться к переговорам и дверь для дипломатии открыта.

О необходимости налаживать диалог с Россией, в том числе в нормандском формате заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также призвал к урегулированию разногласий. По его словам, Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Для урегулирования разногласий нужно воспользоваться всеми дипломатическими каналами, считает канцлер.

«Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными», - сказал он, подчеркнув, что нормандский формат имеет решающее значение для урегулирования кризиса на Украине.

В российском МИД, в свою очередь, заявили, что Киев саботирует меры обеспечения режима прекращения огня.

«Все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Чем раньше это произойдет, тем лучше», - отметил президент. При этом сейчас, напротив, наблюдается обострение ситуации в Донбассе, добавил он.

Путин еще раз отметил, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение минских договоренностей.

Исключения из санкций

Также вчера стало известно о том, что санкции, подготовкой которых занимаются США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на мировой рынок. Об этом заявил заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру», - сказал он на брифинге в Белом доме.

Более того, по его словам, отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций США.

При этом Далип Сингх отметил, что в дальнейшем все варианты могут быть использованы, и Запад от возможности их использования, как одной из наиболее жестких мер, не отказывается.

Снова о гарантиях

Обострение ситуации в Донбассе 19 февраля стало поводом сразу для нескольких важных выступлений по вопросам эскалации напряженности.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг Москву от «агрессивных действий» против Украины. Глава Альянса заявил, что если целью Кремля является уменьшение количества войск, то реакция будет прямо противоположной.

«Если целью Кремля является уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит ещё больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то станем ещё объединённее», - заявил он, добавив, что у НАТО нет цели проявлять агрессию в сторону России, альянс лишь пытается защитить своих союзников. По словам генсека Альянса, требование РФ о нерасширении организации является попыткой контролировать западную стратегию безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности НАТО гарантировать Владимиру Путину то, что альянс не представляет угрозы для РФ.

«Впереди есть дорога, если президент Путин готов. Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы – иллюзия. Они – продукт хронического ошибочного представление Кремля о НАТО, который, предположительно, является угрожающим альянсом», - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции безопасности. По словам Джонсона, НАТО является мирным и оборонительным альянсом, и для доказательства этого Запад готов работать с Путиным.

Что касается канцлера ФРГ Олафа Шольца, то на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что ведет с российским президентом историческую дискуссию о том, что такое геноцид.

Поводом для этого стало заявление, которое Владимир Путин сделал в ходе пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве. По словам российского лидера, происходящее в Донбассе следует считать геноцидом.

Как заявил сегодня Шольц, такая точка зрения Путина нелепа.

«Я не думаю, что мы попросили Путина делать то, что он делает. Для ясности: НАТО не агрессивна, нет причины бояться, ЕС не агрессивен, нет причины бояться. Он придерживается другой точки зрения. <…> Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной, причиняла урон людям, которые ничего не сделали. Я отвечаю ему, что мы пытались предотвратить геноцид и что он должен понимать, что люди в Западных Балканах абсолютно хотят стать членами ЕС, поэтому они в конечном итоге не смотрят на это так», - подчеркнул Шольц.

Украина удивлена

Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Россия 19 февраля в очередной раз не приняла участие на заседании для срочного обсуждения ситуации с безопасностью.

Согласно сообщению делегации, они удивлены такой позицией России, поскольку политические советники лидеров стран «Нормандского формата» заявили о поддержке безусловного соблюдения режима прекращения огня и полной преданности мерам по усилению режима прекращения огня.

Украинская сторона также заявила, что действия России говорят о ее стремлении продолжать нагнетание ситуации.

«А блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины», - отметили в пресс-службе.

Опровержение слухов

Полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг информацию о выходе республик Донбасса из Минских договоренностей.

«В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса Министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет: указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности», - такое заявление Дейнего опубликовано в Telegram-канале МИД ЛНР.