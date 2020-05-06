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Резкий всплеск заражённых COVID в Москве: Кого винить, подсказали аналитики

06 мая 2020, 13:10  •  49 • Политика
В Москве из-за большого числа заражённых коронавирусом могут ввести режим ЧС уже 6 мая, считает военный эксперт Алексей Леонков. "Нужно понять, было ли "метростояние" причиной всплеска вот этого, который с трёх тысяч до пяти сразу возрос. А если так, тогда вопрос к тем, кто организовывал вот этот строжайший режим", - комментирует он ситуацию, сложившуюся в столице России.
Военный эксперт Алексей Леонков со ссылкой на исследование НЭМИ высказал предположение, что 6 мая в Москве и части России может быть введён режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заразившихся коронавирусом. В интервью, данном Царьграду, он рассказал, кого винить в сложившейся ситуации.
Леонков пояснил, что в исследовании, на которое он ссылается, изучался рост числа заразившихся коронавирусом на основании данных оперативного штаба, а также данные о количестве проведённых тестов. В результате выяснилась интересная закономерность. Количество выявленных случаев заражения сейчас показывает снижение, по крайней мере, на количество тестов. Но есть одно важное обстоятельство.
"Нужно понять, было ли "метростояние" причиной всплеска вот этого, который с трёх тысяч до пяти сразу возрос. А если так, тогда вопрос к тем, кто организовывал вот этот строжайший режим, зачем они организовывали и так далее", - сказал Алексей Леонков в интервью Царьграду.
Речь идёт об огромных очередях в метро в первые дни введения пропускного режима в Москве. Люди стояли очень плотно друг к другу в закрытом тесном помещении, создавая идеальные условия для распространения инфекции.
При этом военный эксперт подчеркнул, что, вполне возможно, рост числа заражённых связан с увеличением количества проводимых тестов на наличие вируса в организме. В этом случае к властям Москвы никаких вопросов нет.
Фото: скриншот Telegram-канала Алексея Леонкова "Мадуро - не дура"

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