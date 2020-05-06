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Резкий всплеск заражённых COVID в Москве: Кого винить, подсказали аналитики
06 мая 2020, 13:10 • 49 • Политика
В Москве из-за большого числа заражённых коронавирусом могут ввести режим ЧС уже 6 мая, считает военный эксперт Алексей Леонков. "Нужно понять, было ли "метростояние" причиной всплеска вот этого, который с трёх тысяч до пяти сразу возрос. А если так, тогда вопрос к тем, кто организовывал вот этот строжайший режим", - комментирует он ситуацию, сложившуюся в столице России.
Военный эксперт Алексей Леонков со ссылкой на исследование НЭМИ высказал предположение, что 6 мая в Москве и части России может быть введён режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заразившихся коронавирусом. В интервью, данном Царьграду, он рассказал, кого винить в сложившейся ситуации.
Леонков пояснил, что в исследовании, на которое он ссылается, изучался рост числа заразившихся коронавирусом на основании данных оперативного штаба, а также данные о количестве проведённых тестов. В результате выяснилась интересная закономерность. Количество выявленных случаев заражения сейчас показывает снижение, по крайней мере, на количество тестов. Но есть одно важное обстоятельство.
Речь идёт об огромных очередях в метро в первые дни введения пропускного режима в Москве. Люди стояли очень плотно друг к другу в закрытом тесном помещении, создавая идеальные условия для распространения инфекции.
При этом военный эксперт подчеркнул, что, вполне возможно, рост числа заражённых связан с увеличением количества проводимых тестов на наличие вируса в организме. В этом случае к властям Москвы никаких вопросов нет.
Фото: скриншот Telegram-канала Алексея Леонкова "Мадуро - не дура"
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