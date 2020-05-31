Резиновые пули, слезоточивый газ и агрессия против прессы: в США пятые сутки разгоняют масштабные протесты

Власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию впервые за всю историю штата в связи с тем, что в США пятые сутки продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. К вечеру субботы более десяти городов объявили о введении комендантского часа. В Миннеаполисе полиция и Нацгвардия применили резиновые пули для разгона протестующих. Также стало известно, что полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на применение сил Нацгвардии в Миннеаполисе, где уже пятые сутки продолжаются массовые беспорядки. Глава государства заявил, что бойцов следовало задействовать два дня назад, это позволило бы избежать значительного ущерба, а также разрушения полицейского участка.

«Национальная гвардия прибыла в Миннеаполис сделать работу, которую мэр-демократ сделать не смог», — написал Трамп в своём Twitter.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Как стало известно, в Миннеаполисе полиция и Нацгвардия применили резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих на Лейк-стрит (одна из крупнейших улиц города).

Отметим, власти Миннесоты приняли решение полностью мобилизовать Национальную гвардию из-за беспорядков впервые за всю историю штата.

«Такие меры не принимались за всю 164-летнюю историю Национальной гвардии Миннесоты», — сказал губернатор штата Тим Вальц.

JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.



Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge — ABC News (@ABC) May 30, 2020

В Миннеаполис также прибыли военные вертолёты, которые летают над городом.

Кроме того, американские правоохранители вновь применили силу против сотрудников СМИ. Корреспондент РИА Новости рассказал, что после разгона протестующих в одном из районов города бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться на территории заправочной станции. Однако позже к заправке подъехал микроавтобус с полицейскими, которые, «наведя оружие на людей», потребовали, чтобы все вошли в здание станции.

Несмотря на объяснения журналистов, что они являются представителями медиа, и предъявленные удостоверения, двое офицеров использовали слезоточивый спрей против корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева и члена съёмочной группы телеканала VICE.

Напомним, массовые беспорядки начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице. В сеть попало видео задержания мужчины, на котором видно, как один из сотрудников полиции прижал шею Флойда коленом, когда тот уже лежал на земле. Мужчина неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего потерял сознание.

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Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. Городские власти заявили об увольнении четверых сотрудников полиции. Протесты начались в Миннеаполисе, после чего распространились по всей стране.

При этом газета The New York Times утверждает, что Джордж Флойд и обвиняемый по его делу бывший полицейский Дерек Чавен около года назад работали в одном ночном клубе — Чавен подрабатывал там охранником, а погибший Флойд работал вышибалой. О каких-либо конфликтах между мужчинами, которые могли стать причиной трагедии, газета не сообщает.

К вечеру субботы, по данным телеканала CNBC, власти более десяти городов объявили о введении комендантского часа. Мера действует в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Атланте, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Коламбусе, Питтсбурге, Солт-Лейк-Сити, Нэшвилле, Портленде, Денвере, Цинциннати, Милуоки и других.

В Вашингтоне в результате демонстраций возле Белого дома были ранены несколько офицеров Секретной службы, которых протестующие закидывали камнями и петардами. После того как участники акции сожгли автомобиль, полиция применила слезоточивый газ.

В Окленде (штат Калифорния) накануне во время протестов были ранены двое сотрудников Федеральной службы охраны Министерства внутренней безопасности США, один из них погиб.

Тем временем протестующие в Нью-Йорке на время перекрыли автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, усевшись на проезжей части в обоих направлениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кадры происходящего в США вызывают ужас.

Захарова отметила в прямом эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и сопереживает жителям США.

«Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чём они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чём поучали весь мир, а именно — трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решённой и беспроблемной. Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что в 2018 году США вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Данный шаг Захарова объяснила тем, что в Вашингтоне, очевидно, понимали, что происходит внутри собственного государства. Она обратила внимание, что американские правозащитные организации в первые дни после убийства Флойда были сдержанны в оценках происходящего.