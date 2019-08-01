Резиновые пули и водометы: Как разгоняют протесты в просвещенной Европе

В минувшую субботу в Москве прогремели несанкционированные митинги. Полиция задержала 1074 человека. Протестующие кидали в омоновцев бутылки и камни. А те в ответ молотили их дубинками и паковали в автозаки. Зарубежные СМИ возмутились жестокостью нашей полиции. Но позвольте. Били они только провокаторов или протестующих, которые сами лезли в драку. В этот же день в Гонконге проходили акции протеста. Вот где творилась настоящая жара. Там полиция не стеснялась затаптывать и калечить погромщиков. Также поступают и с «желтыми жилетами» во Франции.

Надо ли менять закон о митингах, чтобы разрешить россиянам собираться без одобрения властей

Давайте посмотрим, как же действуют зарубежные силовики во время несанкционированных митингов.

АМЕРИКА

Разгон противников президента Дональда Трампа. День его инаугурации. Сторонники пролетевшей на выборах Хиллари Клинтон устроили погромы в Вашингтоне. Они били витрины, стекла машин. Даже сожгли припаркованный автомобиль. 217 митингующих были задержаны. Согласно суровым американским законам, многим из них грозит до 10 лет тюрьмы и выплата штрафа в размере 250 тысяч долларов.

29 апреля — 4 мая 1992 года — Лос-Анджелесский бунт. Фото: EastNews

17 сентября 2011 года — середина 2012 года — подавление протестов «Захвати Уолл-стрит». Фото: EastNews

21-22 сентября 2016 года — подавление волнений в городе Шарлотт. Фото: Global look press

ФРАНЦИЯ

Протесты «желтых жилетов». Парижские полицейские используют не только резиновые пули, но и водометы, слезоточивый газ, металлические дубинки. 24 ноября, в Париже установлены многочисленные полицейские контрольно-пропускные пункты. Протестующие прошли на Елисейские поля, где возвели баррикады. Тут пошли драки с полицией. Ранены 19 человек, 35 человек арестованы.

Франция. Протесты Желтых жилетов. Фото: REUTERS.

ГЕРМАНИЯ

В немецком Франкфурте в 2013 году была подавлена мирная и разрешенная демонстрация против банков Евросоюза. Собравшиеся 7 тысяч ее участников, среди которых были старики, женщины и инвалиды, попали под раздачу полицейских: били дубинками, поливали слезоточивым газом. Покалечено около ста человек.

Гонконг. Акции протеста. Фото: REUTERS.

ГРЕЦИЯ

Журналист Манолис Кипреос оглох из-за сверхзвуковой бомбы, брошенной в него полицейскими. А применение против чересчур активных граждан газа и резиновых пуль и вовсе обычное дело для греческих полицейских.

Гонконг. Акции протеста. Фото: REUTERS.

В БРИТАНИИ О МНОГОМ МОЛЧАТ

Но европейские полицейские после жестких побоищ с протестующими не испытывают нападок со стороны иностранных журналистов.

- Случаи разгона в Великобритании несанкционированных митингов не становятся поводом для нападок со стороны иностранных СМИ на власти и правоохранительные органы страны. К сожалению, британские издания по-прежнему весьма избирательны и при освещении этих событий в мире, - сказал в интервью пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

В Гонконге полиция не стеснялась затаптывать и калечить погромщиков. Фото: REUTERS.

И западные суды не стесняются выписывать нарушителям строгие приговоры.

- В любом нормальном правовом государстве атака на полицейского, на стража порядка с целью причинить какой-то ему ущерб каким-то предметом, камнем или просто ударить - это уголовное преступление, - рассказал израильский политолог Яков Кедми. - А за уголовное преступление следует уголовное наказание, которое определяет суд. Независимо от того, где это было сделано - на демонстрации, вне демонстрации.

И если бы субботние протесты проходили не в Москве, а в каком-нибудь американском штате, полицейские не стали бы церемониться с митингующими.

- Если бы подобное произошло в США, агрессивно настроенные протестующие получили бы резиновые пули, как максимум получили бы настоящие пули, - сказал американский телеведущий Тим Кёрби.

Гонконг. Акции протеста. Фото: REUTERS.

Правозащитники также оценили действия московской полиции.

- Водометы, слезоточивый газ, резиновые пули не применялись, - отметил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. - Приятно, что зарубежные коллеги уделяют внимание развитию демократических процессов в России, хотя стоило бы им посмотреть на себя, где тоже немало кризисных явлений и в период выборов, и в миграционной политике, и по ряду других вопросов. Их заявления грешат менторским тоном, они видят одну сторону вопроса. Да, задержания были, но почему? Они (представители США и ЕС. - Ред.) солидаризируются с организаторами акции. Участники митинга были далеко не ангелы: распылялся газ, в сотрудников полиции летели бутылки и камни, не говоря об оскорблениях. Были созданы преграды для пешеходов и общественного транспорта. Это требовалось пресекать, чтобы обеспечить безопасность для остальных москвичей.

Гонконг. Акции протеста. Фото: REUTERS.

А ЧТО ЗАКОН