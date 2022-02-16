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Резиденты ЦРУ сбежали из Киева - источник

16 февраля 2022, 09:15  •  141 • Политика
Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила о том, что на фоне слухов о "вторжении" России на Украину ЦРУ закрыло свою резидентуру в Киеве.
На 16 февраля западные СМИ назначили "вторжение" России на Украину. Некоторые даже онлайн-трансляцию из Киева запустили в надежде "застукать" вхождение русских танков. Но Россия вновь не явилась на войну, как её ни зазывали.
Тем временем из Киева бежали и дипломаты, и военные инструкторы, а теперь, как выяснилось, столица Украины лишилась и резидентов ЦРУ. Представители американской спецслужбы просто сбежали. Впрочем, как уверяет газета New York Times со ссылкой на источник, ЦРУ временно закрыло свою резидентуру в Киеве.
"ЦРУ закрыло, по крайней мере временно, свою резидентуру в столице Украины Киеве, на следующий день после того, как дипломатический персонал США переехал в западноукраинский город Львов", - указывается в газете.

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