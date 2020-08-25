Режиссёр заявил о новой перевозке Навального в Катар: "Чтобы из Алексея не сделали "жертву"

Российский режиссёр, руководитель компании "Русский час" Александр Коробко заявил, что договорился о перевозке основателя ФБК Алексея Навального в Катар, чтобы у Германии не было возможности политизировать ситуацию. По словам Коробко, вариант с The Cuban Hospital разрабатывался ещё до госпитализации Навального в немецкую клинику Charité.

"Идея отправки Навального в Кубинский госпиталь была моей. Я как руководитель авторалли "Москва - Доха" лично связался с властями Катара, объяснил ситуацию, получил "добро" на самолёт и оплату всех расходов на его транспортировку и лечение", - пояснил Александр Коробко.

Режиссёр отмечает, что Алексея Навального могли бы вылечить и в России, однако этот вариант, в том числе, выглядел бы частью большой политики. Ведь в случае успешного завершения в России "это была бы самая большая победа над Навальным". Поэтому и было принято решение о Дохе.

"Вчера я лично разговаривал с высокими партнёрами нашего ралли "Москва - Доха" в Катаре, близкими к эмиру. Они по-прежнему готовы обеспечить его транспортировку (из Германии) и лечение в Кубинском госпитале в Дохе - лучшем на Ближнем Востоке. Я предлагаю супруге Алексея этот вариант как наиболее безопасный, во избежание "политизации" ситуации в Берлине. Чтоб из Алексея не сделали "жертву". Я даю руководству Царьграда согласие на то, чтобы дать Юлии номер моего мобильного, чтобы обсудить дальнейшее "не на камеру". Речь идёт о спасении её мужа, сейчас не "оппонента", а гражданина России", - резюмировал режиссёр.

Напомним, Алексей Навальный продолжает лечение в Charité. Накануне немецкие врачи заявили, что "результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "ингибиторы холинэстеразы". Навальный по-прежнему находится в состоянии комы, однако немецкие медики отмечают, что это кома искусственная. Состояние пациента тяжёлое, однако угрозы жизни нет.