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Режиссёр объяснил абсурд нападок на русских: "Казахский преподавали одну четверть"

18 августа 2021, 20:45  •  107 • Политика
Режиссёр Константин Харалампидис, родившийся в Казахстане, объяснил абсурд языковых нападок на русских в этой стране. Он заметил, что в период СССР там очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах: "Казахский преподавали одну четверть".
В Казахстане националисты проводят в ряде главных городов страны языковые рейды. Активисты размещают соответствующие ролики на YouTube и других платформах.
На одном из видео местный житель спровоцировал конфликт с двумя работницами магазина. Он потребовал, чтобы женщины отвечали ему только на казахском.
Также герой ролика порекомендовал русскоязычным сотрудницам "ехать в другое место", если они не знают и не могут использовать на рабочем месте государственный язык страны.
Ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью" обсудила данные лингвистические патрули с режиссёром Константином Харалампидисом, который родом из Казахстана, но в молодости перебрался в Россию получать высшее образование и говорит на русском.
Он обратил внимание, что подобное давление на языковой почве кажется абсурдным. Собеседник "Первого русского" пояснил, что в период СССР в Казахстане очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах:
То, что требуют немедленного изучения языка, - это ужасно. В советские годы это не было поставлено. Ведь мы не по нашей прихоти его не изучали. У нас практически не было преподавателей, у меня преподавали казахский язык, наверное, одну учебную четверть. Всё. Я что, отказывался сам? Нет.

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