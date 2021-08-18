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Режиссёр объяснил абсурд нападок на русских: "Казахский преподавали одну четверть"
18 августа 2021, 20:45 • 107 • Политика
Режиссёр Константин Харалампидис, родившийся в Казахстане, объяснил абсурд языковых нападок на русских в этой стране. Он заметил, что в период СССР там очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах: "Казахский преподавали одну четверть".
В Казахстане националисты проводят в ряде главных городов страны языковые рейды. Активисты размещают соответствующие ролики на YouTube и других платформах.
На одном из видео местный житель спровоцировал конфликт с двумя работницами магазина. Он потребовал, чтобы женщины отвечали ему только на казахском.
Также герой ролика порекомендовал русскоязычным сотрудницам "ехать в другое место", если они не знают и не могут использовать на рабочем месте государственный язык страны.
Ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью" обсудила данные лингвистические патрули с режиссёром Константином Харалампидисом, который родом из Казахстана, но в молодости перебрался в Россию получать высшее образование и говорит на русском.
Он обратил внимание, что подобное давление на языковой почве кажется абсурдным. Собеседник "Первого русского" пояснил, что в период СССР в Казахстане очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах:
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