Режиссёр объяснил абсурд нападок на русских: "Казахский преподавали одну четверть"

Режиссёр Константин Харалампидис, родившийся в Казахстане, объяснил абсурд языковых нападок на русских в этой стране. Он заметил, что в период СССР там очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах: "Казахский преподавали одну четверть".

В Казахстане националисты проводят в ряде главных городов страны языковые рейды. Активисты размещают соответствующие ролики на YouTube и других платформах.

На одном из видео местный житель спровоцировал конфликт с двумя работницами магазина. Он потребовал, чтобы женщины отвечали ему только на казахском.

Также герой ролика порекомендовал русскоязычным сотрудницам "ехать в другое место", если они не знают и не могут использовать на рабочем месте государственный язык страны.

Ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью" обсудила данные лингвистические патрули с режиссёром Константином Харалампидисом, который родом из Казахстана, но в молодости перебрался в Россию получать высшее образование и говорит на русском.

Он обратил внимание, что подобное давление на языковой почве кажется абсурдным. Собеседник "Первого русского" пояснил, что в период СССР в Казахстане очень мало внимания уделялось изучению казахского в школах: