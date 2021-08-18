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Режиссёр из Казахстана объяснил всплеск русофобии в стране: "Этот проект финансируют"
18 августа 2021, 18:55 • 32 • Политика
Режиссёр из Казахстана Константин Харалампидис объяснил всплеск русофобии в стране. Он подчеркнул, что большинство местных граждан, безусловно, не поддерживают такую дискриминацию: "Этот проект финансируют".
Внимание общественности привлёк возмутительный YouTube-канал, основанный казахским блогером Куатом Ахметовым, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
На видео активисты проводят самодеятельные лингвистические рейды, уточняют, переведены ли на казахский этикетки в магазинах, повсеместно требуют обслуживания на государственном языке.
В одном из роликов женщина на казахском требует соблюдения законодательства от продавца и возмущается, что та не знает государственного языка.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал режиссёр Константин Харалампидис. Он и сам родился в Казахстане, однако позже переехал в Москву учиться.
Собеседник "Первого русского" заметил, что и сейчас часто посещает родину. Он подчеркнул, что большинство граждан этой страны, безусловно, не разделяют позицию этих так называемых активистов, инициировавших новую волну притеснения русских людей.
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