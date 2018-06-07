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Режиссёр Делиев поделился воспоминаниями о Муратовой

07 июня 2018, 09:39  •  75 • Украина
Советский и украинский режиссёр, актёр Георгий Делиев в разговоре с RT поделился воспоминаниями о кинорежиссёре Кире Муратовой, которая в возрасте 83 лет скончалась в Одессе. Делиев снимался в таких её фильмах, как «Вечное возвращение» и «Настройщик».
 
Кира Муратова globallookpress.com © Gennadii Sergeev/Russian Look
 

«Она гениальный режиссёр, как-то по-особому видела свой мир. Её взгляд, то, как она передавала это через кино, был интересен многим людям во всём мире, не только в наших странах. С ней было очень интересно работать. Работа над ролями в её фильмах отличалась от работы с другими режиссёрами. Она как отдельная планета была. Конечно, очень печально, что Кира Георгиевна ушла из жизни. Последнее время всё хотел зайти к ней в гости и не успел», — рассказал Делиев.

В четверг, 7 июня, на 84-м году жизни в Одессе ушла из жизни кинорежиссёр Кира Муратова.

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