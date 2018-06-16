Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина • 100 • Аналитика







13 июня СМИ сообщили о смерти Станислава Говорухина. Тогда это оказалось преждевременно: вскоре поступило опровержение. Но на следующий день, 14 июня, прославленный режиссёр всё-таки скончался — болезнь оказалась беспощадной. Это случилось в подмосковном санатории «Барвиха». Станиславу Сергеевичу было 82 года.





Он родился 29 марта 1936 года в городе Березники (сегодня он находится в Пермском крае). Его мать была портнихой, отец — донским казаком, который, к сожалению, попал в жернова непростого периода конца 30-х годов. Тем не менее, это не помешало ему и его сестре получить высшее образование.



Молодой человек окончил в 1958 году геологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Много путешествовал по стране (скорее всего, именно страсть к странствиям и предопределила факультет, на котором он отучился). Трудился геологом в течение года. Но в 1959 году стал ассистентом одного из режиссеров Казанской студии телевидения. И, что называется, втянулся. Вскоре поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Окончил его с отличием. После чего работал на Одесской киностудии.



Если не считать дипломного фильма «Тетя Катя», то первой его кинолентой стала «Вертикаль», посвященная мужественным альпинистам. Фильм получил огромную популярность, во многом благодаря снявшемуся в нем Владимиру Высоцкому и его песням.



Помимо режиссерской деятельности, Станислав Сергеевич писал киносценарии. Он стал автором сценария «Пиратов XX века», который называли первым советским боевиком. Многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», снятый Говорухиным, стал одним из культовых. Он основан на детективном романе братьев Вайнеров «Эра милосердия».



Начиная с перестроечного 1985 года, Говорухин включился в политическую деятельность. Поначалу он активно поддерживал перестройку, писал много публицистических статей. В 1987 году стал режиссером «Мосфильма», а в 90-м — снял картину «Так жить нельзя». Она была вполне в русле того времени: тогда многие деятели культуры были охвачены перестроечной романтикой и жаждали перемен. Но он тогда еще не предполагал, что последует продолжение…



«Так жить нельзя» — это первая часть публицистической трилогии. В 1992 году второй ее частью стал фильм «Россия, которую мы потеряли». Автор уже начал разочаровываться в перестройке и «реформах», но свой взор обратил на дореволюционную Россию, идеализируя ее.



Но самым горьким, самым жгучим, самым пронзительным публицистическим фильмом стала третья часть этой же трилогии. Фильм «Великая криминальная революция» — это один из первых разоблачительных кинодокументов 90-х годов. В нем режиссер показал, как разворовывают Россию. А словосочетание «великая криминальная революция» использовали затем и другие авторы, настолько это точная характеристика того, что происходило тогда в России.



Одним из переломных моментов, сыгравших важную роль в гражданской позиции Говорухина, стал черный октябрь 1993 года. Он даже вышел из Союза кинематографистов России. А за «Великую криминальную революцию» подвергся самой настоящей травле. Фильм был запрещен к показу на ТВ.



Он не примкнул к леворадикальным силам, которые призывали к бойкоту «выборов на крови» 1993 года — эти силы были ему чужды (хотя позиция бойкота выборов была честной, человечной и логичной, учитывая, что перед этим был расстрелян Дом Советов вместе с сотнями человек). Избран он был в Госдуму от Демократической партии России (членом которой не являлся). В 1995 году стал руководителем фракции ДПР вместо Сергея Глазьева. Возглавил комиссию Думы по расследованию конфликта в Чечне. Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа



В 1995 году создал собственный «Блок Станислава Говорухина», который в ходе парламентских выборов в Думу не прошел. Однако сам Говорухин стал депутатом-одномандатником и возглавил Комитет по культуре. На этом посту, как мог, отстаивал культуру, которая новому «демократическому» обществу оказалась ненужной… В 1996 году поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова.



На следующих парламентских выборах он стал представителем провластного блока «Отечество — вся Россия» (как раз тогда линия на радикальную «демократизацию» стала постепенно сменяться на более патриотическую). Говорухин даже пытался стать президентом России, участвовал в выборах 26 марта 2000 года, но набрал лишь 0,44 процента голосов.



Работа депутата не мешала ему снимать фильмы. В 1998 году он стал автором еще одной пронзительной и яркой картины — «Ворошиловский стрелок». Этот фильм о справедливом возмездии очень полюбили зрители. Он отразил дух той эпохи — криминал, на который невозможно найти управу, власть «денежных мешков», когда кто богат — тот и прав. Когда от девочки, которой сломали жизнь, попытались откупиться пачкой денег, а ее дедушке, который не нашел правды ни в одном из кабинетов, пришлось лично браться за оружие, чтобы отомстить подонкам. Этот художественный фильм — такой же приговор ельцинской эпохе, как и документальный «Великая криминальная революция».



Один из фильмов, который сильно критикуют либералы, — «Конец прекрасной эпохи». Он снят по роману Довлатова «Компромисс». Говорухина ругают за то, что фильм «неоднозначный». Дескать, Довлатов критиковал советскую эпоху, а Говорухин преподнес все так, что получилась ностальгическая картина.



Сам режиссер никогда не боялся травли и нападок. Он просто говорил то, что думал. Иногда его мнение совпадало с государственной линией, но зачастую — нет. Стратегия Трампа: Америка превыше всего!



Говорухин стал одним из тех, кто резко критиковал украинский «майдан» и поддержал возвращение Крыма в Россию. В одном из интервью он сказал такую фразу: «Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал». За это украинские «майданщики» выставили на Одесской киностудии глумливую «памятную доску» с карикатурой на режиссера.



На его фильмах воспитывалось целое поколение. Мы потеряли великолепного гражданина и мужественного человека,

— так сказал о его уходе депутат Госдумы Геннадий Зюганов, который дружил с режиссером.



К сожалению, есть и те, кто даже после смерти Станислава Говорухина нападают на него (например, либеральный телеканал «Дождь»), называют «конъюнктурщиком». Но он не был таким, хотя его позиция менялась. Он просто был частью народа и оставался с народом даже тогда, когда это было явно невыгодно. Он прожил яркую жизнь, снял немало замечательных фильмов, которые любит вся страна: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие. И никогда не был равнодушен к проблемам страны — ни тогда, когда поддержал перестройку, ни тогда, когда увидел, во что она вылилась и к каким проблемам привела.13 июня СМИ сообщили о смерти Станислава Говорухина. Тогда это оказалось преждевременно: вскоре поступило опровержение. Но на следующий день, 14 июня, прославленный режиссёр всё-таки скончался — болезнь оказалась беспощадной. Это случилось в подмосковном санатории «Барвиха». Станиславу Сергеевичу было 82 года.Он родился 29 марта 1936 года в городе Березники (сегодня он находится в Пермском крае). Его мать была портнихой, отец — донским казаком, который, к сожалению, попал в жернова непростого периода конца 30-х годов. Тем не менее, это не помешало ему и его сестре получить высшее образование.Молодой человек окончил в 1958 году геологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Много путешествовал по стране (скорее всего, именно страсть к странствиям и предопределила факультет, на котором он отучился). Трудился геологом в течение года. Но в 1959 году стал ассистентом одного из режиссеров Казанской студии телевидения. И, что называется, втянулся. Вскоре поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Окончил его с отличием. После чего работал на Одесской киностудии.Если не считать дипломного фильма «Тетя Катя», то первой его кинолентой стала «Вертикаль», посвященная мужественным альпинистам. Фильм получил огромную популярность, во многом благодаря снявшемуся в нем Владимиру Высоцкому и его песням.Помимо режиссерской деятельности, Станислав Сергеевич писал киносценарии. Он стал автором сценария «Пиратов XX века», который называли первым советским боевиком. Многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», снятый Говорухиным, стал одним из культовых. Он основан на детективном романе братьев Вайнеров «Эра милосердия».Начиная с перестроечного 1985 года, Говорухин включился в политическую деятельность. Поначалу он активно поддерживал перестройку, писал много публицистических статей. В 1987 году стал режиссером «Мосфильма», а в 90-м — снял картину «Так жить нельзя». Она была вполне в русле того времени: тогда многие деятели культуры были охвачены перестроечной романтикой и жаждали перемен. Но он тогда еще не предполагал, что последует продолжение…«Так жить нельзя» — это первая часть публицистической трилогии. В 1992 году второй ее частью стал фильм «Россия, которую мы потеряли». Автор уже начал разочаровываться в перестройке и «реформах», но свой взор обратил на дореволюционную Россию, идеализируя ее.Но самым горьким, самым жгучим, самым пронзительным публицистическим фильмом стала третья часть этой же трилогии. Фильм «Великая криминальная революция» — это один из первых разоблачительных кинодокументов 90-х годов. В нем режиссер показал, как разворовывают Россию. А словосочетание «великая криминальная революция» использовали затем и другие авторы, настолько это точная характеристика того, что происходило тогда в России.Одним из переломных моментов, сыгравших важную роль в гражданской позиции Говорухина, стал черный октябрь 1993 года. Он даже вышел из Союза кинематографистов России. А за «Великую криминальную революцию» подвергся самой настоящей травле. Фильм был запрещен к показу на ТВ.Он не примкнул к леворадикальным силам, которые призывали к бойкоту «выборов на крови» 1993 года — эти силы были ему чужды (хотя позиция бойкота выборов была честной, человечной и логичной, учитывая, что перед этим был расстрелян Дом Советов вместе с сотнями человек). Избран он был в Госдуму от Демократической партии России (членом которой не являлся). В 1995 году стал руководителем фракции ДПР вместо Сергея Глазьева. Возглавил комиссию Думы по расследованию конфликта в Чечне.В 1995 году создал собственный «Блок Станислава Говорухина», который в ходе парламентских выборов в Думу не прошел. Однако сам Говорухин стал депутатом-одномандатником и возглавил Комитет по культуре. На этом посту, как мог, отстаивал культуру, которая новому «демократическому» обществу оказалась ненужной… В 1996 году поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова.На следующих парламентских выборах он стал представителем провластного блока «Отечество — вся Россия» (как раз тогда линия на радикальную «демократизацию» стала постепенно сменяться на более патриотическую). Говорухин даже пытался стать президентом России, участвовал в выборах 26 марта 2000 года, но набрал лишь 0,44 процента голосов.Работа депутата не мешала ему снимать фильмы. В 1998 году он стал автором еще одной пронзительной и яркой картины — «Ворошиловский стрелок». Этот фильм о справедливом возмездии очень полюбили зрители. Он отразил дух той эпохи — криминал, на который невозможно найти управу, власть «денежных мешков», когда кто богат — тот и прав. Когда от девочки, которой сломали жизнь, попытались откупиться пачкой денег, а ее дедушке, который не нашел правды ни в одном из кабинетов, пришлось лично браться за оружие, чтобы отомстить подонкам. Этот художественный фильм — такой же приговор ельцинской эпохе, как и документальный «Великая криминальная революция».Один из фильмов, который сильно критикуют либералы, — «Конец прекрасной эпохи». Он снят по роману Довлатова «Компромисс». Говорухина ругают за то, что фильм «неоднозначный». Дескать, Довлатов критиковал советскую эпоху, а Говорухин преподнес все так, что получилась ностальгическая картина.Сам режиссер никогда не боялся травли и нападок. Он просто говорил то, что думал. Иногда его мнение совпадало с государственной линией, но зачастую — нет.Говорухин стал одним из тех, кто резко критиковал украинский «майдан» и поддержал возвращение Крыма в Россию. В одном из интервью он сказал такую фразу: «Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал». За это украинские «майданщики» выставили на Одесской киностудии глумливую «памятную доску» с карикатурой на режиссера.— так сказал о его уходе депутат Госдумы Геннадий Зюганов, который дружил с режиссером.К сожалению, есть и те, кто даже после смерти Станислава Говорухина нападают на него (например, либеральный телеканал «Дождь»), называют «конъюнктурщиком». Но он не был таким, хотя его позиция менялась. Он просто был частью народа и оставался с народом даже тогда, когда это было явно невыгодно. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 100 Источник Похожие новости Россия, капитулируй! Стратегия Трампа: Америка превыше всего! Тайная группа по сдаче Донбасса

Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу Граждане, берегите правительство! Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа Новости партнеров