Режиссер уволился из-за того, что ему не дали сделать русофобского «Джеймса Бонда»

Британскому режиссеру Дэнни Бойлу не дали снимать русофобский фильм о Джеймсе Бонде и он уволился в знак протеста.

Стали известны подробности скандала, в результате которого съемки юбилейного фильма о «Джеймсе Бонде» покинул его режиссер Дэнни Бойл. Британская пресса утверждает, что мэтр очень хотел протащить в картину концепцию современной холодной войны с Россией.

Об этом пишет газета The Telegraph. Напомним, что накануне назад стало известно, что картину из-за творческих расхождений покидает один из самых известных британских режиссеров Дэнни Бойл. Суть этих разногласий не была известна.

И вот британская пресса написала, что у режиссера возник жесточайший конфликт с продюсерами. Режиссер хотел внести изменения в сценарий фильма так, чтобы максимально выделить его антироссийский акцент.

Отметим, что главным противником Джеймса Бонда, действительно, впервые за долгое время стал русский. Однако позиция режиссера продюсеров не устроила и он был уволен.