Режиссер Бортко поспорил со Шнуровым из-за выступлений на Украине

Рок-музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине. С его позицией не согласился российский кинорежиссер Владимир Бортко.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что принципиально не ездит с концертами на Украину. По его словам, в Незалежной его не особенно-то и ждут, а после такой поездки не особо будут рады еще и в России. С такой позицией категорически не согласился известный российский кинорежиссер и исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

«Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, а во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» - сказал Шнуров в одном из интервью.

По мнению Бортко, политика не должна влиять на культурные связи, так как это «неправильно и печально», а сами артисты должны быть вне политики. Режиссер добавил, что в Россия не ввязывается в эту игру. В стране нет никаких баз запрещенных деятелей культуры и нет такого отношения к украинским артистам, как на Украине - к российским.