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Режим закрытого неба - всего на сутки: Турецкие и немецкие компании возобновили рейсы в Иран и Ирак
10 января 2020, 09:09 • 79 • В мире
Режим закрытого неба в двух странах Ближнего Востока продержался всего сутки. Полёты прекратились спустя сутки после ракетного удара иранских военных по базам США. Турецкие авиакомпании снова летают в Иран и Ирак. Рейсы возобновили Turkish Airlines и Pegasus Airlines. О рейсах также объявила немецкая Lufthansa.
Над Ираном и Ираком пытались ввести режим закрытого неба. Однако авиасообщение не удалось прервать больше чем на сутки. Турецкие авиакомпании возобновляют полёты в Иран с четверга, 9 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Сообщается, что полёты возобновили Turkish Airlines и лоукостер Pegasus Airlines. Рейсы в Иран и Ирак также появились в расписании немецкой авиакомпании Lufthansa.
До этого об отмене рейсов заявили "Аэрофлот", "Россия", Utair и "Азур эйр". Полёты прекратили голландские, итальянские, финские, немецкие, французские, вьетнамские, казахстанские и малайзийские перевозчики. Управление гражданской авиации Индии и Федеральное авиационное управление США не рекомендовали своим гражданам эти направления.
Обострение конфликта произошло после гибели иранского генерала Сулеймани во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным. Однако после ударов иранских войск президент США анонсировал лишь экономические санкции.
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