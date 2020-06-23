"Режим в панике": Лукашенко перед выборами оказался под угрозой санкций ЕС

Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV /BELTA /POOL

Брюссель требует освободить конкурентов президента

Над президентом Белоруссии нависла угроза новых санкций от Евросоюза, если Александр Лукашенко не отпустит на свободу всех своих политических оппонентов и не обеспечит демократические выборы главы государства, которые должны состояться 9 августа. С таким предупреждением в адрес Минска выступил евродепутат Михаэль Галер.

"Ситуация обострилась, очевидно, что режим находится в панике, все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом. И мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать", – заявил парламентарий в интервью изданию Deutsche Welle.

Он отметил, что сейчас на последней стадии находятся документы о поддержке Белоруссии, и необходимо решить, стоит ли что-то в них менять. Немец полагает, что нельзя начинать наказывать Минск отменой упрощенного визового режима, который был недавно одобрен сторонами и вступит в силу с 1 июля. По его словам, это ударит по людям.

Однако он назвал "весьма призрачными" надежды европейцев на то, что в Республике что-то поменяется в плане политики. Галер считает, что Брюссель должен потребовать от белорусских властей прекратить преследовать конкурентов Бацьки и запугивать граждан, допустить к президентским выборам всех оппонентов и освободить Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца.

"Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее", – сказал Галер.

В качестве таковых он назвал аннулирование виз и блокировку счетов, но добавил, что это не конкретно.

Напомним, на прошлой неделе власти задержали главного конкурента Лукашенко на предстоящих президентских выборах – экс-банкира Виктора Бабарико. Он проходит по уголовному делу в отношении целой группы топ-менеджеров "дочки" "Газпрома" "Белгазпромбанка". Бабарико арестовали из-за предположения, что он может попытаться воздействовать на свидетелей и скрыть улик преступления в деле о махинациях в финучреждении.

