Режим сверхманёвренности: какие задачи может выполнять российский истребитель пятого поколения Су-57

Военнослужащие ВКС России полностью освоили истребители пятого поколения Су-57 на всех режимах полёта, сообщает Минобороны РФ. Экипажи самолётов отработали одиночный и групповой пилотаж, действия в составе звена, полёты на предельно малых высотах, применение средств поражения и элементы ближнего воздушного боя. Су-57 считается сверхманёвренной и скоростной машиной. Также к достоинствам истребителя относят малую заметность, всенаправленное применение оружия, высокую помехозащищённость. Как полагают эксперты, разработка Су-57 позволила вывести Россию по отдельным направлениям на передовые позиции в мировом авиастроении.

Лётчики Воздушно-космических сил России полностью освоили истребители пятого поколения Су-57 на всех режимах полёта, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе выполнения полётных заданий лётчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слётанность в составе звена, полёты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения», — говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечает оборонное ведомство, на заключительном этапе полётов экипажи Су-57 выполнили элементы ближнего воздушного боя, «в том числе с применением сверхманёвренных режимов авиационного комплекса».

В сентябре прошлого года лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» похвалил отечественный самолёт пятого поколения за «высочайшие характеристики» управляемости и сравнил его по скорости и манёвренности с «гоночным болидом». По его словам, Су-57 «очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается».

«По своим характеристикам (манёвренность, управляемость) он (Су-57) очень близок к самолёту Су-35, но удивляет своими характеристиками на сверхзвуковых скоростях. Как он великолепно разгоняется, как идёт на стратосферных высотах и больших скоростях. Динамика разгона у земли до сверхзвуковой скорости тоже потрясает», — сказал Богдан.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что в перспективе манёвренность и скоростные качества Су-57 улучшатся за счёт установки двигателя «второго этапа» («изделие 30»), который сейчас проходит испытания.

Опытные и первые серийные образцы российского самолёта пятого поколения оснащаются турбореактивной двухконтурной силовой установкой АЛ-41Ф-1 («изделие 117»). Однако, как заявил ранее «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов, после доработки двигателя «второго этапа» поступившие в войска Су-57 будут ремотиризированы.

По мнению Мураховского, создание новой силовой установки позволит «в полном объёме» раскрыть лётные возможности российского истребителя пятого поколения. По манёвренности Су-57 с двигателем «второго этапа» превзойдёт лучшие зарубежные образцы, уверен эксперт.

«Большое количество средств поражения»

Су-57 — российский многофункциональный боевой самолёт, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Машина способна преодолевать комплексы ПВО противника, осуществлять мониторинг воздушного пространства на больших удалениях от места базирования и разрушать системы управления вражеской авиацией.

Разработчиком Су-57 является компания Sukhoi. Первый полёт машина совершила 29 января 2010 года. До августа 2017-го самолёт именовался ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) и обозначался заводским шифром Т-50.

Су-57 в сборочном цеху

РИА Новости

По информации разработчика, помимо сверхманёвренности, достоинствами Су-57 являются длительный сверхзвуковой крейсерский режим полёта, короткий взлёт и посадка, малая заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, всенаправленное и многоканальное применение оружия, высокая помехозащищенность аппаратуры, а также качественно новый уровень защиты пассивными и активными средствами, в том числе и в составе группы.

Малая заметность Су-57 достигается благодаря особой геометрии планера, использованию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применению специальных радиопоглощающих композитных материалов и камуфляжной окраске, которая может быть защитной (сливаться с фоном) и деформирующей (искажать зрительное восприятие формы самолёта).

Как утверждают специалисты Sukhoi, в результате всех этих мер истребитель получил возможность осуществления скрытых манёвров на театре военных действий (ТВД).

Важным достоинством Су-57 разработчик называет «принципиально новый комплекс глубоко интегрированной авионики с открытой (модульной. — RT) архитектурой».

Бортовое радиоэлектронное оборудование отличает высокий уровень автоматизации управления и интеллектуальная поддержка экипажа «с возможностью расширения и модернизации».

Реализация открытой архитектуры значительно снижает нагрузку на лётчика и позволяет ему концентрироваться на выполнении поставленных задач. Также авионика Су-57 «позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также выполнять задачи автономно».

Ударное вооружение истребителя пятого поколения преимущественно размещено во внутрифюзеляжных отсеках, что значительно повышает радиолокационную малозаметность.

Благодаря данной мере сигнал вражеской радиолокационной станции значительно ослабляется и направляется в сторону от источника. В результате противник не получает информацию о пространственном положении и скорости самолёта.

В арсенал Су-57 входит широкая номенклатура управляемых и неуправляемых средств поражения. Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 10 т. По информации Минобороны, поставщиком средств поражения для истребителя выступает АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» (КТРВ).

Как сообщают военные, внутри фюзеляжа истребителя пятого поколения можно разместить авиационные ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности и ракеты класса «воздух-поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59). На внешних точках подвески истребителя устанавливаются корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг.

В феврале в интервью РИА Новости глава КТРВ Борис Обносов рассказал, что ракеты, размещённые в отсеках Су-57, имеют складывающиеся крылья и рули. По его словам, «это дело новое, до этого внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы».

В перспективе арсенал Су-57 пополнится новыми средствами поражения. Об этом в декабре 2019 года заявил РИА Новости генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Истребитель Су-57 поднимается в небо

© sukhoi.org

«Напомню, что самолёт (Су-57) сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые ещё разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — сказал Слюсарь.

В конце февраля агентство ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) сообщило, что для Су-57 разработана малогабаритная гиперзвуковая ракеты класса «воздух-поверхность» для внутрифюзеляжного размещения.

Технологическая платформа

Серийное производство Су-57 развёрнуто на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где ранее собирались опытные образцы. Самолёты собираются из крупногабаритных панелей, что позволило расширить область применения полимерных композиционных материалов в конструкции машины до 24%.

В рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года, Воздушно-космические силы РФ должны получить 76 единиц Су-57. В мае прошлого года на совещании с руководством Минобороны и ОПК президент России Владимир Путин заявил, что к 2028 году три полка ВКС будут перевооружены на истребители Су-57.

В разговоре с RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что Су-57 полностью соответствует требованиям самолёта пятого поколения по малозаметности, вооружению, максимальной скорости и высоте полёта. В то же время, как считает Попов, Россия не стремится создавать большую группировку данных истребителей.

«Безусловно, наши инженеры разработали потрясающий по возможностям самолёт. Однако ранее появились машины поколения 4++, способные эффективно выполнять боевые задачи на ближайшую перспективу. Поэтому заказ на Су-57 достаточно скромный. В этом нет ничего удивительного. Су-57 — технологическая платформа для дальнейшего развития нашей оперативно-тактической авиации», — подчеркнул Попов.

В свою очередь Виктор Мураховский отметил, что создание Су-57 дало мощный импульс развитию всей авиационной промышленности России, включая гражданские отрасли в сфере аэродинамики, материаловедению, двигателестроению и радиоэлектронике, говорит эксперт.