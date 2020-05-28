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«Режим самосохранения будет длиться долго»: Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

28 мая 2020, 21:50  •  29 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Он отметил, что самый страшный период развития ситуации с COVID-19 миновал. При этом мэр подчеркнул, что власти столицы публикуют все данные о смертельных случаях от коронавируса. «Мы как не скрывали, так ничего и не собираемся скрывать», — заявил он.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин напомнил, что, несмотря на снижение числа заболевших, в Москве ежедневно фиксируется около 2 тыс. новых случаев COVID-19.

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. Несмотря на снижение госпитализации, она всё равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», — отметил он.

Открытая статистика

Также мэр пояснил, что статистика по смертности от коронавирусной инфекции в мае будет больше в связи с накопленным объёмом тяжелобольных, за которых борются врачи. Он обратил внимание, что крайне важно установить причины каждого летального исхода, а также связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, чтобы иметь возможность спасти заболевших в будущем.

Говоря о количестве обусловленных заболеванием летальных исходов, мэр напомнил, что все эти цифры являются открытыми, а также указал, что скрыть данные правительства Москвы и Росстата невозможно.

«Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза, сколько умерло в этом месяце. И любой человек может сравнить с 2019 годом, с 2018-м», — отметил он.

«Мы как не скрывали, так ничего и не собираемся скрывать, — добавил Собянин. — Я уже сказал, что [данные] не только соответствуют [действительности], они ещё более жёсткие, потому что к основной причине смерти мы ещё добавляем и причины, которые спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID».

  • Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр подчеркнул, что летальность от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах: «Что касается процентов летальности, в Москве, как ни считай, они всё равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию».

В то же время самый страшный период развития ситуации с коронавирусом прошёл, заявил градоначальник. Он высказал мнение, что столица «была где-то на грани», но эта угроза миновала благодаря совместным усилиям российских властей, медицинских работников и москвичей, которые ответственно отнеслись к ситуации.

Второй этап смягчения ограничений

Кроме того, Собянин дал разъяснения по второму этапу смягчения ограничительных мер, который начнёт действовать с 1 июня.

В частности, он обратил внимание, что граждане могут заниматься спортом на улице, однако после 9:00 они должны делать это по графику своих домов.

«Это плюс, спортом можно заниматься хоть с утра до вечера, но так как мы сделали график по домам, что каждый дом может гулять раз в три дня, соответственно, он и спортом раз в три дня может заниматься. А до 9 утра — сколько угодно, каждый день, об этом идёт речь. Это некая преференция тем, кто хочет позаниматься, побегать, погулять, это как раз часы, когда в городе ещё свободно», — пояснил мэр.

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Помимо этого, он указал, что открывать в столице фитнес-центры и парикмахерские ещё рано, так как это может привести к откату ситуации с заболеваемостью.

Помощь регионам

Комментируя отправку московский врачей для оказания помощи в регионы, Собянин пояснил, что в столице созданы мощнейшие резервы для борьбы с COVID-19 и оказание помощи другим областям не скажется на безопасности москвичей. Он уточнил, что запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ в московских больницах рассчитаны на гораздо более жёсткую ситуацию, чем нынешняя, а опыт столичных медиков, принявших на себя первый удар пандемии, пригодится в регионах.

«Резервы, которые необходимы для борьбы с ковидом, в Москве созданы мощнейшие, выделение нескольких бригад и небольшого количества медикаментов, СИЗ и так далее другим регионами никаким образом нарушить безопасность, здоровье в Москве не может, но помочь тем регионам будет достаточно», — рассказал он.

В то же время многофункциональные центры, созданные для борьбы с коронавирусом, будут заморожены на случай второй волны. 

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