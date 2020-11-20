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Режим прекращения огня всё? Армянский генерал проинформировал о пуске ракет в Карабахе
20 ноября 2020, 13:30 • 222 • Политика
Армянский генерал Мовсес Акопян проинформировал о пуске ракет в Нагорном Карабахе. Он назвал, какое вооружение было задействовано. Режим прекращения огня нарушен?
В ходе брифинга Акопян, который является бывшим начальником службы военного контроля Минобороны Армении, сообщил о применении вооружения в ходе эскалации конфликта в Арцахе. Он проинформировал о том, что был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
"Но не могу сказать, в каком направлении", - добавил Мовсес Акопян.
Режим прекращения огня действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Тогда стало известно о подписании президентом России, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместного заявления, которое предполагает полное прекращение боевых действий в Арцахе. Конфликтующие стороны обязаны оставаться на тех позициях, которые успели занять.
В Нагорный Карабах отправилась группа российских миротворцев. Они разминируют территории, помогают вернуться домой беженцам и обеспечивают спокойствие в регионе.
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