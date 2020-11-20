Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / Политика

Режим прекращения огня всё? Армянский генерал проинформировал о пуске ракет в Карабахе

20 ноября 2020, 13:30  •  222 • Политика
Армянский генерал Мовсес Акопян проинформировал о пуске ракет в Нагорном Карабахе. Он назвал, какое вооружение было задействовано. Режим прекращения огня нарушен?
В ходе брифинга Акопян, который является бывшим начальником службы военного контроля Минобороны Армении, сообщил о применении вооружения в ходе эскалации конфликта в Арцахе. Он проинформировал о том, что был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
"Но не могу сказать, в каком направлении", - добавил Мовсес Акопян.
Режим прекращения огня действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Тогда стало известно о подписании президентом России, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместного заявления, которое предполагает полное прекращение боевых действий в Арцахе. Конфликтующие стороны обязаны оставаться на тех позициях, которые успели занять.
В Нагорный Карабах отправилась группа российских миротворцев. Они разминируют территории, помогают вернуться домой беженцам и обеспечивают спокойствие в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



222
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
20 ноября 2020, 04:20
Макрон пытается обнулить успехи России в Нагорном Карабахе - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сдел...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.