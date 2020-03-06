Режим повышенной готовности: какие меры приняли власти Москвы в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Документ предусматривает ряд обязательств, вводимых для граждан и организаций. В частности, посещавшим затронутые коронавирусом регионы россиянам предписывается при появлении первых респираторных симптомов обеспечить самоизоляцию и вызвать врача на дом. Работодатели обязаны регулярно измерять температуру сотрудников и, если та повышена, отправлять их домой. Власти, в свою очередь, усилят выездные группы врачей, а также построят новый инфекционный корпус из быстровозводимых конструкций. По словам Собянина, обстановка в городе спокойная, однако велик риск появления новых случаев заболевания. На сегодняшний день в России лечение от коронавируса проходят пять человек, тогда как число заражённых по всему миру превысило 95 тыс.

В Москве введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пояснивший, что это коснётся городских учреждений, а также позволит усилить профилактические меры.

«В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта», — отметил мэр.

«Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», — добавил Собянин.

Городской глава пояснил, что хоть ситуация в городе и спокойная, есть риски появления новых случаев заболевания, так как Москва — крупный транспортный узел и не может себе позволить закрыть границы.

«Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания, — отметил Собянин. — Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений. В них работают миллионы людей. Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан».

Мэр столицы подчеркнул, что власти будут подробно информировать москвичей о проводимых ими мероприятиях и о ситуации в городе.

Обязанности граждан

Принятый указ о введении режима повышенной готовности касается городских властей, работодателей и простых граждан. Так, те россияне, которые посещали страны со случаями заболевания коронавирусом, должны сообщать на горячую линию о своём возвращении, месте и датах, в которые они были в том или ином государстве.

При проявлении первых признаков респираторных симптомов, необходимо обратиться за медицинской помощью. Причём сделать это нужно, вызвав врача на дом, не посещая медицинские организации. Помимо этого, такие граждане должны будут соблюдать режим изоляции на дому, в соответствии с постановлениями санитарных врачей.

Что касается тех россиян, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса (Китай, Южная Корея, Иран, Италия и другие из перечня московского Роспотребнадзора), в отношении них действуют ещё более строгие меры. Помимо вышеописанных, они также должны будут обеспечить самоизоляцию на 14 дней — не посещать работу или учёбу, а также свести к минимуму посещение общественных мест. Отметим, что во всём мире для выявления коронавируса считается достаточным 14-дневный карантин.

Обязанности работодателей

Работодатели, в соответствии с указом, должны будут взять на себя некоторые меры по профилактике распространения коронавируса. В частности, они обязаны измерять температуру сотрудников и тех, у кого она повышена, отправить домой.

Работодатели также должны будут оказывать сотрудникам помощь в обеспечении самоизоляции на дому. Если же из Роспотребнадзора придёт запрос о контактах заболевшего коронавирусом, организация должна будет предоставить всю соответствующую информацию, а также провести дезинфекцию помещений, где работал инфицированный.

Эти правила относятся ко всем работодателям, которые осуществляют деятельность на территории Москвы.

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Обязанности властей

Значительная часть поручений касается городских властей. Так, департамент здравоохранения Москвы должен будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности (больничного) для граждан с респираторными симптомами без визитов в медицинские организации.

Сами медицинские учреждения должны в приоритетном порядке оказывать помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, которые посещали страны со случаями коронавируса, а также пациентам старше 60 лет. Для этого выездные амбулаторные службы усилены работниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами вузов.

Помимо этого медучреждения должны быть готовы к приёму и оказанию помощи пациентам с респираторными симптомами и отбору анализов для исследования на коронавирус.

Заместителю мэра по вопросам градостроительства Юрию Бочкарёву поручено проработать вопрос создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций. Вице-мэру по вопросам социального развития и по совместительству председателю штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения коронавируса Анастасии Раковой поставлена задача перевести штаб на круглосуточный режим работы.

Отчёт о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве будет ежедневно предоставляться столичному градоначальнику.

Распространение коронавируса

С начала эпидемии в Китая в конце декабря 2019 года в России было обнаружено семь случаев заболевания коронавирусом: два китайских студента, которые были вылечены и выписаны из больниц в середине февраля; три россиянина, эвакуированных с лайнера Diamond Princess; один гражданин РФ, побывавший в Италии, и приехавший в Москву итальянец.

Все инфицированные проходят лечение. Власти заверили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Тем временем за пределами России коронавирус продолжает распространяться. Так, если в Китае за последние сутки заразились лишь около 140 человек, то за его пределами этот показатель составляет порядка 2,1 тыс. Общее число инфицированных за время эпидемии составляет более 95 тыс человек, а погибших от осложнений вызываемых COVID-2019 заболеваний около 3,3 тыс. Около двух третей из числа заражённых в Китае 80,5 тыс. человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

За пределами КНР наиболее тяжёлая ситуация сложились в Южной Корее (5,7 тыс. заболевших), Италии (3 тыс.), Иране (2,9 тыс.). В большинстве случаев, именно поездки людей из этих стран приводят к новым случаям фиксирования заболевания в разных частях света.

В связи с распространением инфекции во многих регионах были приостановлены школьные занятия, работа музеев и выставок, отложено проведение массовых мероприятий.