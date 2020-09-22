Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / В России

Режим повышенной готовности и проверка строений: какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

22 сентября 2020, 18:25  •  23 • В России
По данным властей Иркутской области, землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в посёлке Култук Слюдянского района не привело к критическим повреждениям инфраструктуры. Организована проверка жилого фонда и социально-значимых объектов. Как следует из данных Байкальского филиала геофизической службы России, с начала года в этом регионе в общей сложности зафиксировано 88 сейсмособытий.
 
© РИА Новости / Global Look Press
 

В ночь на вторник, 22 сентября, в Иркутской области в районе озера Байкал произошло землетрясение. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска.

В правительстве региона, в свою очередь, указали, что магнитуда самого сильного подземного толчка составила 5,9, а эпицентр находился в 15 км от посёлка Култук Слюдянского района.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, землетрясение силой от двух до шести баллов ощущалось на территории 11 муниципальных образований Иркутской области в 367 населённых пунктах и 25 населённых пунктах на территории республики Бурятия.

«Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование всех территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — заявил губернатор Игорь Кобзев Иркутской области в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По итогам оценки ситуации был введён режим повышенной готовности.

Отмечается, что на территории Иркутской области не обнаружено повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. При этом в Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света оставались более 1 тыс. человек. Позднее коммунальные службы восстановили электроснабжение.

По словам жителя Иркутска Артура Комарковского, было две волны землетрясения.

«На восьмом этаже шатались стены, раскачивались светильники, от этого и я проснулся... Каждый год в районе Байкальского рифтового разлома происходит тысячи землетрясений, и в день по несколько раз. Просто одни ощущаются, а большинство — нет», — сказал он в разговоре с радио Sputnik.

Вместе с тем стало известно, что основные объекты энергетики региона продолжили работу в штатном режиме после землетрясения. 

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как сообщили в пресс-службе компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», управляющей гидроэлектростанциями в регионе, нарушений режима работы на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС не выявлено, оборудование осмотрено, замечаний не выявлено.

В «Иркутскэнерго» также указали, что нарушений режима работы и отключений оборудования на объектах теплосетей Ново-Иркутской ТЭЦ не происходило.

Рабочие и мониторинговые группы

Кроме того, в Иркутской области сформированы 42 рабочие группы по осмотру жилых домов, прежде всего пятиэтажных панельных домов 335-й серии, построенных в 1960-1970 годах как временные, со сроком эксплуатации не более 15 лет, и социальных объектов.

Как указывает ТАСС, в Приангарье в домах 335-й серии проживают порядка 250 тыс. человек, во многих строениях появились трещины. Указывается, что для расселения жителей пострадавших домов потребуется 20 млрд рублей.

Обследование должно завершиться к 18:00 по местному времени (13:00 мск).

К эпицентру землетрясения в Слюдянский район Иркутской области выехала группа учёных, сообщила кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина. По её словам, они продолжат наблюдать афтершоковую активность, а также проводить опрос населения на предмет ощущения силы подземных толчков.

«Одна группа уже выехала в Слюдянский район к ближайшему к эпицентру населённому пункту — деревне Быстрая. Ещё две группы готовятся выехать», — цитирует её РИА Новости.

Помимо этого, по словам директора Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН» Елены Кобелевой, на месте землетрясения будет развёрнута локальная сеть мониторинга — будут установлены сейсмические и GPS станции.

«Мы находимся в байкальской рифтовой зоне, здесь повышенная сейсмичность, это стандартный природный процесс», — констатировала Кобелева в беседе с ТАСС.

  • © seis-bykl.ru

Согласно данным Байкальского филиала геофизической службы России, с начала 2020 года в Прибайкалье зафиксировано 88 сейсмособытий, большинство из которых были неощутимы, их могли установить только приборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
18 сентября 2020, 22:45
С возможностью обжаловать в суде: защищавшего Ефремова юриста Пашаева лишили статуса адвоката
20 сентября 2020, 12:20
«Эксперты были удивлены»: выпускница из Воронежа — о пересмотре результата ЕГЭ, ошибке в учебнике и студенческой жизни
20 сентября 2020, 02:15
«Сохранение баланса сил»: какую роль гиперзвуковое оружие играет в обеспечении безопасности РФ
21 сентября 2020, 07:35
«Обеспечить безопасность юго-запада страны»: какие задачи решает Россия в рамках начавшихся учений «Кавказ-2020»
19 сентября 2020, 07:55
Один рейс в неделю: Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в...
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и...
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ...
22 сентября 2020, 05:40
Кравчук: Путин «переиграл» Украину
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
16 сентября 2020, 23:10
9 вопросов по Навальному попали в точку: В России узнали о болезненной реакции ЕС
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.