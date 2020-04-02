Режим паники: Капитан "Теодора Рузвельта" 20 дней не обращался за помощью из-за коронавируса

В 90-е с этого авианосца взлетали самолёты, стиравшие в пыль Югославию, теперь же "Теодор Рузвельт" вынужден просить помощи из-за эпидемии коронавируса на борту. Так, 28 марта капитан военного судна Бретт Крозье сообщил, что высадил на базе ВМФ США на острове Гуам в Тихом океане 25 моряков - они заразились опасным вирусом.

Спустя ещё несколько дней Крозье запросил помощь у командования. По разным данным, число инфицированных достигло от 100 до 200 человек. Капитан считает, что необходимо изолировать весь экипаж - 3200 человек, чтобы избежать летальных исходов, однако Пентагон от эвакуации всего "Рузвельта" отказался.

Кроме того, СМИ пишут, что случаи заражения коронавирусом выявлены среди экипажа авианосца "Рональд Рейган", который находится у берегов Японии.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский прокомментировал тему в разговоре с "Комсомольской правдой". По его словам, моряки с "Рузвельта" могли подхватить "заразу", когда делали остановку во вьетнамском порту Дананг - часть экипажа отпускали на берег.

"Они и пришли на базу в Гуам - но всех отправить на берег не могли. Авианосец с ядерными установками требует присутствия большой части экипажа", - пояснил эксперт, добавив, что если бы подобное случилось на российском судне, то его бы отправили к месту постоянной дислокации в максимально короткий срок.