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Режим паники: Капитан "Теодора Рузвельта" 20 дней не обращался за помощью из-за коронавируса

02 апреля 2020, 05:35  •  114 • В мире
Гордость американского флота - авианосец "Теодор Рузвельт" оказался уязвимым для коронавируса, точнее - его экипаж. Судно направлялось на учения в Филиппинское море, но 28 марта было вынуждено высадить 25 моряков на острове Гуам в Тихом океане, поскольку они оказались заражены коронавирусом. Только спустя несколько дней капитан авианосца запросил помощь - оказалось, что заражённых моряков куда больше.
В 90-е с этого авианосца взлетали самолёты, стиравшие в пыль Югославию, теперь же "Теодор Рузвельт" вынужден просить помощи из-за эпидемии коронавируса на борту. Так, 28 марта капитан военного судна Бретт Крозье сообщил, что высадил на базе ВМФ США на острове Гуам в Тихом океане 25 моряков - они заразились опасным вирусом.
Спустя ещё несколько дней Крозье запросил помощь у командования. По разным данным, число инфицированных достигло от 100 до 200 человек. Капитан считает, что необходимо изолировать весь экипаж - 3200 человек, чтобы избежать летальных исходов, однако Пентагон от эвакуации всего "Рузвельта" отказался.
Кроме того, СМИ пишут, что случаи заражения коронавирусом выявлены среди экипажа авианосца "Рональд Рейган", который находится у берегов Японии.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский прокомментировал тему в разговоре с "Комсомольской правдой". По его словам, моряки с "Рузвельта" могли подхватить "заразу", когда делали остановку во вьетнамском порту Дананг - часть экипажа отпускали на берег.
"Они и пришли на базу в Гуам - но всех отправить на берег не могли. Авианосец с ядерными установками требует присутствия большой части экипажа", - пояснил эксперт, добавив, что если бы подобное случилось на российском судне, то его бы отправили к месту постоянной дислокации в максимально короткий срок.

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