«Режим нераспространения рушится»: к чему может привести выход США и Ирана из ядерной сделки

Если Вашингтон выйдет из сделки по иранской ядерной программе, Тегеран готов возобновить свои исследования в этой области. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф. Белый дом настаивает на пересмотре условий соглашения и проводит консультации по этому вопросу с западными партнёрами. Готовы ли иранские власти пойти на уступки и к каким последствиям может привести выход США из сделки — в материале RT.

Иранские угрозы

Иран готов возобновить свою ядерную программу и развивать её более интенсивно, чем раньше, если Соединённые Штаты выйдут из ядерной сделки, заключённой в 2015 году. Об этом накануне в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

«У нас имеется несколько вариантов, и мы готовы все их реализовать. Среди них есть и те, которые включают в себя возобновление и существенное ускорение нашей ядерной программы», — подчеркнул иранский чиновник.

Зариф считает, что администрация президента Дональда Трампа пытается сделать текущее соглашение нерабочим. По его словам, если Вашингтон откажется выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то мировое сообщество не сможет требовать выполнения условий договора от Тегерана.

Ранее Зариф уже говорил, что последствия выхода американцев из договора по ядерной программе Ирана будут «неприятными» для Вашингтона. В свою очередь, иранский президент Хасан Рухани заявил 21 апреля, что ведомство страны по атомной энергетике полностью готово действовать по двум сценариям — прогнозируемому США и «неожиданному».

«Похоже, иранцы верят, что до 12 мая Трамп может объявить о выходе из сделки», — предположил в интервью RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин.

Инсталляция с баллистическими ракетами и портретом аятоллы Али Хаменеи. Тегеран, 27 сентября 2017 года

© Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA via REUTERS

Совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году подписали представители Ирана, США, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии. СВПД предполагает отказ Ирана от собственной ядерной программы в обмен на снятие санкций с этой страны. Впрочем, США, в отличие от европейцев, до сих пор не полностью отменили введённые ранее ограничения и даже успели наложить новые — из-за ракетной программы исламской республики. Дональд Трамп, ещё будучи кандидатом в президенты, неоднократно критиковал «ядерную сделку», а возглавив Белый дом, призвал «исправить её» или вернуть санкции в полном объёме.

12 мая 2018 года Трамп должен в очередной раз подписать документ о продлении заморозки части антииранских санкций, связанных с ядерной программой страны. Если он этого не сделает, США де-факто выйдут из СВПД.

Слово за Европой

В интервью телеканалу CNBC 19 апреля 2018 года глава комитета сената по международным отношениям Боб Коркер сообщил, что США в настоящее время ведут переговоры с представителями Великобритании, Франции и Германии с целью выработать совместную позицию по договору. Американцы настаивают, чтобы европейцы поддержали их план по изменению договора. Вашингтон стремится включить в него обязательства по ракетной программе Ирана, сделать соглашение бессрочным и усилить контроль со стороны международных инспекторов за его выполнением иранской стороной.

По словам сенатора, он «абсолютно уверен», что президент выйдет из соглашения, если договориться о внесении изменений не удастся.

«Для Трампа серьёзным внешним раздражителем выступает Израиль, — пояснил мотивы американского руководства Бобкин. — Он буквально толкает к выходу. Это будет окончательный разворот американцев в сторону конфронтации с Ираном».

При этом 22 апреля представитель Госдепа США в ходе брифинга отметил, что Вашингтон совместно с Берлином, Лондоном и Парижем добились «значительного прогресса» по вопросу создания дополнительного соглашения по СВПД, однако сторонам ещё предстоит много работы.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии своего государственного визита в США в интервью телеканалу Fox News заявил, что какой бы то ни было альтернативы СПВД нет.

«Идеально ли это соглашение? Идеален ли СВПД для наших отношений с Ираном? Нет​​​. Но в ядерном вопросе что у нас есть лучше этого? Я не вижу ничего... У меня нет «плана Б» для иранской ядерной программы. И это вопрос, который мы будем обсуждать», — отметил Макрон.

Официальный визит французского лидера в Соединённые Штаты продлится с 23 по 25 апреля 2018 года. Ранее Франция уже выражала озабоченность ракетной программой Ирана.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Reuters

«Выход США из соглашения — это автоматическое возвращение к санкциям. Интересно, как себя поведёт Европа», — отмечает Бобкин.

Аналитик подчеркнул, что, если европейские компании продолжат сотрудничать с Ираном после выхода Вашингтона из ядерного соглашения, они рискуют попасть под ограничительные меры Соединённых Штатов.

«Я думаю, Иран из соглашения не выйдет, он будет ждать согласованной позиции Европы, потому что Иран в основном ориентирован на европейский бизнес», — заявила в интервью RT заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

По мнению политолога, Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий только вслед за странами Европы.

«Для Ирана самые тяжёлые санкции — это даже не энергетические ограничения со стороны США, а отключение от системы SWIFT, — отмечает эксперт. — Потому что главный экспортный продукт у них — это нефть, а это товар биржевой, и без электронной системы получить за него деньги сложно».

Штаб-квартира кооперативного общества SWIFT расположена в Брюсселе, и в прошлом иранские банки отключали от международной системы проведения платежей из-за санкций Евросоюза.

«Тонкая грань»

«Возобновить свою ядерную программу Иран действительно может», — считает Бобкин.

При этом эксперт обращает внимание на то, что речь идёт о мирных исследованиях в атомной области — именно на этом всегда настаивал Тегеран, говоря о своей ядерной программе.

«Со стороны иранцев сейчас нет никакого шантажа и угроз, что они начнут какие-то военные разработки, но другой вопрос в том, что грань между мирным и военным в данном случае очень тонкая», — полагает Бобкин.

Ранее с заявлением о том, что Саудовская Аравия озаботится получением своего ядерного оружия, если таковое окажется в руках иранцев, заявлял в ходе визита в США в марте 2018 наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

Наследник престола королевства Саудовская Аравия принц Мухаммед бен Сальман

© Yoan Valat/Reuters

В феврале 2018 года Вашингтон и Эр-Рияд начали переговоры о сотрудничестве в ядерной области, которое предполагает в числе прочего предоставление королевству технологий по обогащению урана. В марте в израильских СМИ появилась информация, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху якобы уже попросил американского лидера остановить сделку, но Трамп отказался.

«Израиль, который давит на Трампа с тем, чтобы он вышел из сделки с Ираном или по меньшей мере внёс в неё такие изменения, которые Иран не сможет принять, может столкнуться с двумя ядерными державами вместо одной: Ираном, который уже заявил, что начнёт свою ядерную программу, если соглашение будет нарушено, и Саудовской Аравией, которая стремится получить ядерное оружие как средство сдерживания Ирана, освобождённого от условий ядерного соглашения», — утверждает колумнист израильского издания Haaretz Цви Барэль.

При этом, по словам Бобкина, долго работать над получением своей атомной бомбы Эр-Рияду не придётся.

«У Саудовской Аравии ядерное оружие есть, оно просто лежит на складах в Пакистане, это не новость», — утверждает политолог.

Ранее о покупке Эр-Риядом пакистанского ядерного оружия сообщала служба новостей BBC, однако так и не привела прямых доказательств этой информации.

«Режим нераспространения рушится», — считает Бобкин.

Такой же точки зрения придерживается британское издание The Economist. В редакционной статье, посвящённой перспективам выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, отмечается, что подобная политика США негативно скажется на предстоящих переговорах Трампа с Ким Чен Ыном.

«Почему Северная Корея должна согласиться обменять своё ядерное оружие на соглашение, которое будущий американский президент может запросто сорвать?», — задаются риторическим вопросом журналисты.

Готовность к компромиссам

В то же время, несмотря на критику ядерного соглашения с Ираном со стороны официальных лиц Саудовской Аравии, Бобкин считает, что выход США из ядерной сделки будет невыгоден самому королевству.

«Им этого абсолютно не надо, и не потому, что иранцы создадут ядерное оружие, а потому, что регион окажется на грани войны», — считает эксперт.

Мероприятия в честь очередной годовщины начала ирано-иракской войны. Тегеран, 25 сентября 2015 года

© Raheb Homavandi / Reuters

По мнению Мамедовой, вполне возможно, что иранское руководство в конце концов согласится пойти на определённые уступки и внести те или иные изменения в Совместный всеобъемлющий план действий, если его решат модифицировать.

«Если Иран хочет сохранить режим как таковой — а пока большинство населения, несмотря на критику, высказывается за его сохранение, — для этого стране нужны условия, чтобы стать полноценным игроком на рынке. Поэтому Иран скрепя сердце пойдёт на переговоры даже по ограничению его ракетной программы», — считает эксперт.

Что касается резких заявлений в отношении США, то, по мнению Мамедовой, они предназначены скорее для внутренней аудитории.

Она напомнила, что президенту Хасану Рухани и министру иностранных дел Зарифу пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить консервативные круги иранского общества и лично верховного лидера аятоллу Хаменеи одобрить ядерную сделку в 2015 году. Теперь, чтобы сохранить лицо, руководство Ирана вынуждено использовать жёсткую риторику в ответ на угрозы введения санкций со стороны Вашингтона.

«Когда во внутриполитической борьбе постоянно идёт критика правительства Рухани за расширение связей с Западом, правительство должно как-то реагировать», — подытожила эксперт.