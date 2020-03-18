Режим нераспространения: Путин проконтролировал борьбу с COVID-19

Российские и японские эксперты разрабатывают экспресс-тест по выявлению коронавируса. Его выпуск может начаться уже в апреле. Об этом президент РФ сообщил на совещании с правительством 17 марта. На фоне мировой пандемии COVID-19 в стране необходимо наращивать запасы доступных средств индивидуальной защиты и всех необходимых лекарств, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства призвал россиян не поддаваться панике — несмотря на эпидемическую ситуацию в других государствах, в России распространение вируса находится под контролем.

«Крайне важно информировать»

Основной темой совещания Владимира Путина с правительством в Кремле предсказуемо стал коронавирус. Так, вице-премьер Татьяна Голикова начала свой доклад с последних данных об эпидемиологической ситуации в стране. На текущий момент в 26 регионах зарегистрировано 114 заболевших COVID-19.

— Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, — уточнила она. — Хочу сказать, что из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 случая завозные, а 10 случаев – контактные.

Несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем, отметил Владимир Путин. Медицинские организации, пограничные и другие службы действуют в режиме повышенной готовности, а федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел и принимают необходимые решения. Кроме того, созданы Координационный совет при правительстве и соответствующая рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом.

— Прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно и, главное, работать на опережение. Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь – прямое, полноценное, достоверное информирование, — подчеркнул Владимир Путин. — У граждан должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких.

Ситуация в России сейчас действительно стабильная по сравнению с многими другими странами, считает сенатор Владимир Джабаров.

— Мы вовремя приняли меры по прекращению различных авиарейсов из стран, где плохая ситуация. Кроме того, своевременное закрытие российско-китайской границы сыграло позитивную роль, — заявил он «Известиям».

По словам сенатора, сейчас необходимо не поддаваться панике и не обращать внимания на фейковые новости. Конечно, важно и международное сотрудничество, считает он. Хорошим примером может стать экстренный саммит G20 в онлайн-режиме, который планирует организовать Саудовская Аравия.

Вакцина на подходе

Владимир Путин поручил увеличить количество средств индивидуальной защиты и пополнить резервы страны лекарствами, оборудованием и необходимой техникой. Особое внимание, сообщил президент, сейчас уделяется производству экспресс-тестов, которые будут способны оперативно выявить присутствие вируса в организме.

— Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнёрами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест, — заявил глава РФ.

Кроме того, в России активно идет работа над созданием вакцины. Над этим трудятся "коллеги из Роспотребнадзора" и специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, уточнил президент. По его словам, Россия располагает всеми необходимыми компетенциями и научной базой для решения этой задачи в ближайшее время.

Российский лидер призвал правительство совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала в сложившейся ситуации.

— Эту работу, эту поддержку – мы уже говорили об этом – можно и нужно разделить на две части. Первое – это увеличить Фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания. И вторая часть этой работы: необходимо увеличить Фонд оплаты труда в регионах. Имеется в виду увеличить соответствующую оплату труда первичному здравоохранению, — сказал президент. — Давайте не забудем про младший медицинский персонал – это люди, которые тоже непосредственно работают в зоне риска.

Владимир Путин 17 марта подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с вынужденной самоизоляции некоторых граждан. При этом правительству президент поручил проработать меры по повышению ответственности за контрафактную продукцию, чтобы «никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».

На этом фоне необходимо как можно быстрее наладить «бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, просмотра отечественных художественных фильмов и детских программ», отметил Владимир Путин.

Эпидемия серьезно отразилась и на мировой экономике. Поэтому сейчас требуются «выверенные шаги по обеспечению экономической стабильности, устойчивости российских предприятий и отраслей», подчеркнул российский лидер. По его словам, необходимо отслеживать ситуацию в крупных компаниях, но также не допустить, чтобы из-за резких перепадов конъюнктуры и форс-мажорной ситуации пострадал малый и средний бизнес.

— Особого внимания требует социальная сфера, — продолжил президент. — Необходимо предусмотреть там, где это возможно, особый, гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста.

В конце открытой части мероприятия президент призвал граждан к понимаю из-за принятых мер.

— Сейчас просто незаменимы, востребованы наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга – те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье, — подвел итог президент.

«Попросят вернуться»

Коронавирус, с каждым днем вынуждающий все больше стран закрывать собственные границы, не повлиял на рабочую программу Владимира Путина. Еще до совещания с правительством президент посетил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), который открылся 17 марта.

Комплекс, расположенный в деловом квартале «Красная Роза», сразу дает понять, что за борьбу с инфекцией в России взялись со всей серьезностью. С помощью новейших технологий здесь ведется круглосуточный мониторинг за эпидемиологической обстановкой в стране и мире, а также координируется работа федеральных и региональных органов.

— Для удобства с «Яндексом» создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть - сколько, что. Многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке, — пояснил президенту председатель правительства Михаил Мишустин.

В Европе наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где число зараженных исчисляется десятками тысяч. Более того, от заболевания в средиземноморском государстве погибли уже более 2 тыс. человек. Весьма непростая обстановка и в других странах ЕС – Испании, Франции, Германии. За пределами Евросоюза проблемы испытывают Иран, США и, конечно Китай, откуда и началось распространение вируса по планете.

Разумеется, мировая паника влияет и на подсознание россиян, которые уже сейчас готовятся к некоему «апокалиптическому сценарию» и скупают в магазинах гречку. Однако президента заверили, что ситуация с поставками продуктов на российский рынок абсолютно стабильная.

Боле того, с помощью камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, а также работы контролеров, которые обходят склады и торговые точки, осуществляется постоянный мониторинг цен и наличия тех или иных товаров.

— Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация – «Известия») надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать, — отметил Владимир Путин.

Новейшие технологии применяются и для отслеживания перемещений людей, которые должны находиться на карантине. Контроль за соблюдением режима самоизоляции ведется властями Москвы при помощи визуализации лиц и обработки данных с камер видеонаблюдения.

— Если человек выйдет из дома, то к нему обратятся и попросят вернуться обратно, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Между тем, искусственный интеллект помогает бороться не только с распространением вируса, но и лживой информацией. Система, к примеру, смогла в течение считанного времени перехватить вброс из Краснодарского края о том, что якобы 32 человека скончались от коронавируса.

Президенту доложили и о разработке бесплатного приложения для консультации с врачами, а также сообщили о современном мобильном медицинском комплексе, который появится в Новой Москве. В центре Владимир Путин успел пообщаться с добровольцами, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Президент оценил их работу и призвал власти снабдить всех волонтеров соответствующими защитными средствами.

«Незамедлительно реагировать»

В этот же день Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Президент обратил внимание на обеспечение социальных прав граждан и призвал «незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста». В прошлом году при участии прокуроров погашено почти 27,5 млрд рублей долгов по заработной плате, уточнил он.

— Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, даже своей конторы за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо, — заявил он. — На особом контроле должны оставаться и вопросы государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров.

Президент призвал самым тщательным образом контролировать расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей. В целом охрана прав несовершеннолетних должна оставаться одним из главных приоритетов органов прокуратуры. С сожалением президент констатировал тот факт, что в 2019 году (впервые с 2016-го) общее число преступлений в стране выросло. В том числе — и нераскрытых.

— Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым, — заявил Владимир Путин.

Обратил президент внимание и на другую проблему. «В последние годы фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий», заметил он. Владимир Путин поручил «жестко работать по выявлению преступлений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте оборонных и других специальных объектов, своевременно реагировать на нарушения прав военнослужащих и членов их семей».

И даже это мероприятие не обошлось без обсуждения коронавируса. Президент потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен в условиях нынешней экономической ситуации. По словам Владимира Путина, очень важно продолжить кооперацию прокуратуры и ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания.