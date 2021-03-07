Режим испугался милиционеров. И вызвал войска • 100 • Аналитика © REUTERS / Leah Millis На 4 марта в Вашингтоне был назначен — невольно хочется добавить "очередной" — военный переворот. Заседание конгресса было отменено. Больше тысячи солдат Нацгвардии оккупировали кварталы, прилегающие к Капитолию. Полиция и ФБР находились в состоянии повышенной боевой готовности. Центр американской столицы опустел. Здание Капитолия обнесли колючей проволокой, все подходы к нему перегородили. Блокпосты, до зубов вооруженные военные в полной выкладке... "Войска вошли в город, чтобы поддержать режим, — хмуро констатировал ведущий Foxnews Такер Карлсон. — Случись такое в Камеруне, и наш Госдеп уже выражал бы озабоченность, называл бы это "преступлением против демократии". Поводом к осадному положению послужили разведданные. Полиция Капитолия оповестила руководство Демпартии о том, что в начале марта столицу планируют наводнить трамписты. Хитроумные спецслужбисты заметили, что некоторые отели Вашингтона — в том числе и принадлежащий бывшему президенту пятизвездочный Trump International — подняли цены на 4 марта. На самом деле это было не так. Бюджетный номер в Trump International с широкой двуспальной кроватью (king-size bed) так и стоил все это время 400-600 долларов за ночь. Королевский люкс — номер повышенной комфортности — обходился около 1300 долларов. Но информаторы смешали две категории номеров, и получилось, что цена внезапно выросла в два раза. Человеку, находящемуся снаружи информационного пузыря, в котором живет левая общественность США, вообще непонятно, о чем вся эта история. Снять номер в люксовой столичной гостинице может любой обладатель свободной тысячи долларов. При чем тут вообще политика? Первый весенний уик-энд, клейкие листочки в Президентском парке, отчего бы доброму американцу не прогуляться в выходной по Вашингтону и не съесть стейк в пафосном ресторане Trump International? Однако у руководства Демпартии уже сложился мрачный образ трамповского отеля, в котором заводятся и размножаются бунтовщики и диссиденты. Прямо отель "Оверлук" из стивенкинговского "Сияния". Возникли подозрения, что постояльцы отеля собираются напасть на Капитолий. СМИ вбросили в инфополе новую порцию обвинений в адрес пресловутых "трампистов", которых пресса уже совершенно официально называет фашистами. Демократические массмедиа вновь вспомнили про QAnon. По легенде, это виртуальное сообщество сторонников Трампа. Однако чем дальше, тем больше QAnon выглядит как хитрый проект американских спецслужб по дискредитации и разобщению всех политических противников Демпартии. Время от времени какой-нибудь аноним публикует в соцсетях, аффилированных с QAnon, откровенно дикую залепуху. Ну, типа того, что руководство Демпартии массово насилует и убивает детей. Разумеется, сторонники Трампа либо опровергают эту чушь, либо просто не обращают на нее внимания. Однако демократические массмедиа поворачивают дело так, будто все консервативные американцы верят в то, что супруги Клинтоны едят младенцев на завтрак. Так быстро и технично маргинализируется любой протест против диктатуры демократов. На этот раз СМИ заявили, будто сторонники QAnon верят в то, что 4 марта произойдет "настоящая инаугурация Трампа". Что это такое, как это можно организовать реально, разумеется, не объяснялось. В массмедиа уже давно сложился консенсус, что трамписты верят во все что угодно. Согласно мифу о 4 марта, трамписты якобы считают, что с 1871 года Америкой управляют "неправильные президенты". С 1933 года они еще и неправильно вступают в должность. Раньше они делали это 4 марта, но при Рузвельте дату инаугурации перенесли на 20 января. Трамп обещал все исправить, поэтому 4 марта он вступит в должность президента "по-настоящему". Его соратники приедут в Вашингтон на инаугурацию и устроят вооруженный переворот. Откуда взялась эта безумная легенда? Ну, впервые ее огласила спикер конгресса, авторитетная демократка Нэнси Пелоси. За последнюю неделю ее размножили самые влиятельные и интеллектуальные демократические СМИ. Накал пропагандистского бреда поверг в ступор десятки миллионов американцев, голосовавших за Трампа. В самом деле, ну как тут было оправдываться? Они вообще не понимали, о чем речь и при чем тут 4 марта. "Никто из нас не собирается в Вашингтон, — комментили трамписты на платформе theDonald. — Если что случится, это будет провокацией демократов." Но истерика уже бушевала вовсю. Безостановочно шли вбросы о том, что трамписты вооружились до зубов, что они везут с собой килограммы взрывчатки, что они опять попытаются убить бессмертную Нэнси Пелоси. Требовали досматривать все прилетающие в Вашингтон рейсы, шмонать автобусы, заказанные для групп людей, допрашивать персонал гостиниц. Особый ужас нагнетали вокруг "милиции". Дело в том, что леворадикальные организации типа Southern Poverty Law Center десятилетиями сочиняют страшилки об отрядах неких правоэкстремистских боевиков. В их версии реальности это белые цисгендерные супремасисты, с ног до головы обвешанные огнестрелом и вечно угрожающие хрупкой демократии. Случись какой теракт, и левые активисты моментально придумывают террористу связи с "суверенными гражданами", "гордыми парнями" или другими "милиционерами". Потом фейк разоблачают, но осадок остается. По факту, ни в каких реальных преступлениях загадочные белые "милиционеры" замешаны пока не были. Четвертого марта "милиционеры" опять не пришли. Как, впрочем, и сторонники QAnon. Голосовавшие за Трампа американцы ходили на работу и занимались своими делами. Ни одного инцидента в Вашингтоне не случилось. Широко разрекламированный путч оказался фейком. Правда, Капитолий все-таки штурмовали. Однако это произошло неделей раньше, в Джорджии, а организовали нападение, как ни удивительно, активисты Демпартии. Дело в том, что 26 февраля конгресс Джорджии попытался принять совершенно возмутительный по современным американским понятиям закон о выборах, в котором указывалось, что избиратель должен предъявлять на участке удостоверение личности с фотографией. Расстроенные демократы блокировали лестницу Капитолия, пихались с охраной и несколько часов не давали законодателям заниматься законотворчеством. Но это был политически корректный мятеж, поэтому ни гвалта в СМИ, ни арестов не последовало. Фейковый путч, придуманный Пелоси и растиражированный в СМИ, принес Демпартии совершенно реальные результаты. По итогам информистерики подразделения Нацгвардии будут охранять Капитолий еще два месяца. В дополнение решено создать специальные отряды для охраны законодателей в круглосуточном режиме. Почему же американские законодатели так панически боятся своего электората? Вероятно, ответ в том законопроекте, который 3 марта одобрил — 220 голосами против 210 — конгресс США. For the People Act, также известный как H. R.1, , делает процесс голосования в США полностью неверифицируемым. Властям штатов предписывается в обязательном порядке обеспечить голосование по почте, а также досрочное голосование минимум за 15 дней до даты выборов. Закон прямо запрещает проверять подлинность бюллетеней, присланных по почте. Как коллективный Запад защищает убийцу от "щупалец Русского мира" Избирателю, который не может показать на участке удостоверение личности с фотографией, предлагается просто написать заявление от руки, что он — это именно он. После этого он получит бюллетень и сможет проголосовать. Нельзя сказать, что этот законопроект открывает простор для злоупотреблений. Он просто позволяет правящей партии в Вашингтоне рисовать абсолютно любые результаты выборов. Правят сейчас демократы, так что закон "Действие во имя народа" оформит их диктатуру в лучшем виде. Республиканцы могут дать последний бой законопроекту в сенате. Вот чтобы надавить на них, правящий режим и стягивает в Вашингтон тысячи военных. Предосторожность понятная. Если "Действие во имя народа" будет одобрено, американский народ действительно может восстать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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