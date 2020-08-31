Режим Джукановича в Черногории пал, заявили представители оппозиции

Профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Отметим, Здравко Кривокапич - лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории".

Заявление Кривокапича транслировалось в эфире национального телевидения в воскресенье, 30 августа. В своей речи лидер оппозиционной коалиции поблагодарил жителей Черногории за поддержку.

Добавим, по данным экзитполов, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" получила 12,5 процента голосов избирателей. В то же время оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" взяла 33,4 процента. При объединении коалиционных сил этого будет достаточно, чтобы перебить результат Демократической партии социалистов (ДПС), которая набрала 34,4 процента голосов.

Отметим, уходящие власти Черногории отметились целым рядом скандалов, связанных с гонением на Сербскую Православную Церковь. Так, в июне чиновники выслали сразу нескольких православных священнослужителей. Об этом сообщала Черногорско-Приморская митрополия Сербской Церкви. В частности, протоиерея-ставрофора Сашу Янича сначала продержали три часа в отделении пограничной полиции, а после дали ему неделю на сборы: 26 июня он должен был покинуть Черногорию на три года.

В начале августа глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что тот будет работать над созданием "Черногорской церкви" "до последнего вздоха". Эксперт обнаружил в словах явное сходство с высказываниями экс-президента Украины Петра Порошенко о создании ПЦУ. "В вопросах веры упорно следуют принципу "чья земля, того и вера", - высказался Легойда.

Обновлено: Объединенная оппозиция создаст экспертное правительство и отправит в отставку президента Джукановича, заявил лидер оппозиции Черногории.