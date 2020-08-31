Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Главная / Политика

Режим Джукановича в Черногории пал, заявили представители оппозиции

31 августа 2020, 10:15  •  15 • Политика
Правление Джукановича в Черногории закончилось, заявили в оппозиции. При объединении коалиционных сил проигрыш правящей элиты, действительно, будет обеспечен.
Профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Отметим, Здравко Кривокапич - лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории".
Заявление Кривокапича транслировалось в эфире национального телевидения в воскресенье, 30 августа. В своей речи лидер оппозиционной коалиции поблагодарил жителей Черногории за поддержку.
Добавим, по данным экзитполов, оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" получила 12,5 процента голосов избирателей. В то же время оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" взяла 33,4 процента. При объединении коалиционных сил этого будет достаточно, чтобы перебить результат Демократической партии социалистов (ДПС), которая набрала 34,4 процента голосов.
Отметим, уходящие власти Черногории отметились целым рядом скандалов, связанных с гонением на Сербскую Православную Церковь. Так, в июне чиновники выслали сразу нескольких православных священнослужителей. Об этом сообщала Черногорско-Приморская митрополия Сербской Церкви. В частности, протоиерея-ставрофора Сашу Янича сначала продержали три часа в отделении пограничной полиции, а после дали ему неделю на сборы: 26 июня он должен был покинуть Черногорию на три года.
В начале августа глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что тот будет работать над созданием "Черногорской церкви" "до последнего вздоха". Эксперт обнаружил в словах явное сходство с высказываниями экс-президента Украины Петра Порошенко о создании ПЦУ. "В вопросах веры упорно следуют принципу "чья земля, того и вера", - высказался Легойда.
Обновлено: Объединенная оппозиция создаст экспертное правительство и отправит в отставку президента Джукановича, заявил лидер оппозиции Черногории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"
31 августа 2020, 01:05
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навальному
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белоруссии
31 августа 2020, 01:05
Кто пытается подставить Сергея Глазьева: вскрылась ложь о девальвации рубля
31 августа 2020, 02:55
Конституцию Белоруссии перепишут? Представитель Лукашенко обратился к протестующим
31 августа 2020, 02:55
Лукашенко с автоматом вновь на охране своей резиденции. Оппозиция пытается опровергнуть фото
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2020, 06:35
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет"...
31 августа 2020, 01:05
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навально...
31 августа 2020, 02:55
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белору...
31 августа 2020, 01:05
Кто пытается подставить Сергея Глазьева: вскрылась ложь о девальвации рубля
31 августа 2020, 06:35
Русские снова погоняли американцев: ВС США провалили "балтийский финт"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 16:55
Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.