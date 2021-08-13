Режим ЧС в Анапе и эвакуация жителей в Керчи: что известно о последствиях сильных дождей на юге России

Власти ряда городов на юге России сообщили о введении режима ЧС из-за возможного ухудшения погодных условий. Режим чрезвычайной ситуации был установлен в Анапе, на территории Темрюкского и Славянского районов и части города Новороссийска. Также в Керчи 13 августа началась эвакуация жителей из подтопленных районов в пункт временного размещения. Как пояснили синоптики, ухудшение погодных условий связано с мезоциклоном, который смещается на восток и захватывает западное побережье Азовского моря и Краснодарский край.

Власти ряда городов на юге России сообщили о введении режима ЧС из-за возможного ухудшения погодных условий.

Из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков режим чрезвычайной ситуации был установлен в Анапе, на территории Темрюкского и Славянского районов и части города Новороссийска.

В ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошёл сильный дождь, который спровоцировал ряд подтоплений в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах. Ливни затронули и некоторые другие города на юге России.

В Керчи 13 августа началась эвакуация жителей из подтопленных районов в пункт временного размещения.

В результате подъёма уровня воды в реках из-за сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Керчи развёрнута работа межведомственного оперативного штаба. В готовности к приёму населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек», — отмечается в сообщении.

Начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Анапы Сергей Семерков, в свою очередь, рассказал, что обстановка в городе контролируемая, вода откачана из 37 дворовых территорий, а также из детсадов №12 и 16. В ликвидации последствий стихии было задействовано порядка 100 человек и свыше 25 единиц техники.

При этом в Анапе, согласно прогнозам, в пятницу возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм, сообщается на сайте города.

Мэр города Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в сёлах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай необходимости эвакуации людей.

Администрация Новороссийска также призвала жителей без необходимости не покидать здания и помещения, ограничить выход на открытую низинную территорию, пляжи и передвижение на личном транспорте.

«В районе Новороссийска ожидаются сильные осадки, ливни, усиление ветра, возможны подъём уровня воды в реках и подтопление низинных территорий. На территории села Южная Озереевка введено действие локального ЧС... При значительном ухудшении прогноза для предупреждения будет задействована система оповещения, включены сирены», — сообщили в администрации.

В свою очередь, власти Сочи закрыли все пляжи для купания. Решение было принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона.

«На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни», — сообщили в городской администрации.

Купание запрещено также на пляжах Анапы, Новороссийска, Темрюкского, Славянского, Приморско-Ахтарского районов. Там вывешены сигнальные флаги, информирующие об опасности пребывания в воде, а с самих пляжей убраны зонты и шезлонги.

Подтопленные из-за выхода из берегов реки Кепшы дворы в Сочи

РИА Новости

© Артур Лебедев

В МЧС также напомнили, что на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения, «связанные с сильными осадками, ветром, подъёмами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью».

Власти муниципалитетов края развернули 16 пунктов временного размещения вместимостью порядка 1,5 тыс. человек. Кроме того, уже эвакуированы более 900 детей из четырёх лагерей в Краснодарском крае.

О том, что юг европейской территории России ждёт очень серьёзная ситуация, начали говорить в начале недели, напомнил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Действительно, сформировался очень интересный субтропический шторм, который по структуре своей напоминает тропический циклон. Чаще всего он наблюдается в Средиземном море, во второй половине лета, но вот мы фиксируем появление такого мезоциклона и в Чёрном море», — рассказал он.

В Приазовье, Ейске, в Темрюке, Керчи, а также в Каменск-Шахтинском Ростовской области выпало «значительное количество осадков за очень небольшой промежуток времени».

«Теперь этот мезоциклон смещается на восток, поэтому захватывает и западное побережье Азовского моря, и Краснодарский край. Серьёзная ситуация не только в Анапе, но частично и в Новороссийске, не исключено, что во второй половине дня очень сильные дожди пройдут и в самом Краснодаре. Наверное, сутки ещё мощные ливни будут затрагивать и Черноморское побережье Кавказа, может быть, меньше — Сочи, но вот Анапу, Новороссийск — да, сильные дожди будут продолжаться», — отметил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также назвал Анапу одной из самых пострадавших территорий.

«Там только на сегодняшнее утро вылилось 110 мм осадков, дожди продолжаются, это две месячные нормы. Сегодня вечером прогнозируется до 67,5 мм осадков, завтра в течение дня — ещё дополнительно 44 мм осадков. И в воскресенье ещё 13 мм осадков. То есть большая вода в такой ситуации никуда не уйдёт, подтопления продолжатся. И только с наступлением понедельника, когда заглянет антициклон, распогодится. Дальше, по крайней мере, в первую половину недели, будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до +27...+32 °C», — сообщил он.

Тяжёлая ситуация с паводками отмечается также в нескольких регионах Дальнего Востока. В МЧС России уточнили, что наводнения в Хабаровском и Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера.