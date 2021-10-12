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Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
12 октября 2021, 22:50 • 109 • В мире
Режим ЧС сейчас же - такое решение приняли в один и тот же день руководители сразу нескольких регионов Украины. Дефицит газа в стране привёл к экстренным политическим мерам. Страдают, как это водится в Незалежной, обычные люди.
Власти Закарпатской области и областного центра Ивано-Франковск прибегли к экстренным политическим мерам. Несколькими часами позже аналогичным образом поступило руководство ещё одного региона.
Ввести режим ЧС сейчас же решили и во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной государственной администрации.
Глава Департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовщины Богдан Кейван информировал, что в регионе в природном газе нуждаются 825 бюджетных учреждений, в которых имеется свыше четырёх тысяч пунктов учёта газа. Отсутствие поставок "голубого топлива" привело к тому, что включены менее тысячи из этих пунктов, то есть 23,4%.
Дефицит газа для бюджетных учреждений может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Кроме того, вероятен значительный материальный ущерб. Из-за этого региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и квалифицировала ситуацию как ЧС техногенного характера регионального уровня. В сообщении указано, что речь идёт об осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов.
Чрезвычайную ситуацию власти трёх регионов объясняют отказом поставщиков предоставлять природный газ по адекватной цене. Сейчас бюджетные учреждения Украины вынуждены платить по повышенным тарифам.
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