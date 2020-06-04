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Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС
04 июня 2020, 04:55 • 52 • Политика
Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае в связи с разливом топлива в Норильске, сообщает МЧС.
В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске. Об этом официально сообщила пресс-служба МЧС России.
Решение о введении режима ЧС в регионе поддержал лично президент Владимир Путин во время онлайн-совещания, на котором обсуждался этот вопрос. Речь идёт о разливе дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара с ним. Горючее попало в местные реки, окрасив реки в кроваво-красный цвет. Местные власти обратили внимание на ситуацию только после сообщений в СМИ и соцсетях.
Напомним, что разлив произошёл ещё 29 мая. Из разгерметизированного резервуара вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них попала в устье реки Амбарной.
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