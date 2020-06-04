Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС

04 июня 2020, 04:55  •  52 • Политика
Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае в связи с разливом топлива в Норильске, сообщает МЧС.
В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске. Об этом официально сообщила пресс-служба МЧС России.
Решение о введении режима ЧС в регионе поддержал лично президент Владимир Путин во время онлайн-совещания, на котором обсуждался этот вопрос. Речь идёт о разливе дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара с ним. Горючее попало в местные реки, окрасив реки в кроваво-красный цвет. Местные власти обратили внимание на ситуацию только после сообщений в СМИ и соцсетях.
"Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае в связи с разливом топлива в Норильске", гласит сообщение МЧС.
Напомним, что разлив произошёл ещё 29 мая. Из разгерметизированного резервуара вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них попала в устье реки Амбарной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
03 июня 2020, 22:55
"Бумеранг цветных революций" в США: "А потом - бац! - ты уже в мировых лидерах по количеству жертв"
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
03 июня 2020, 22:55
Белорусский парламент распустили одной подписью Лукашенко
03 июня 2020, 22:55
Бунт в Великобритании: митингующие атаковали резиденцию премьер-министра
03 июня 2020, 22:55
Гордон "утёр нос следопытам", а Поклонская получила обвинение от прокуратуры Марса
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в ...
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
04 июня 2020, 01:50
«Нет всеобщего равенства»: почему в Белом доме заявили об «институциональном расизме»...
04 июня 2020, 00:55
Оппозиция Молдовы выступила против российского газа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
31 мая 2020, 17:55
Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.