Режим ЧС федерального уровня в Красноярском крае, теперь официально - МЧС

В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске. Об этом официально сообщила пресс-служба МЧС России.

Решение о введении режима ЧС в регионе поддержал лично президент Владимир Путин во время онлайн-совещания, на котором обсуждался этот вопрос. Речь идёт о разливе дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара с ним. Горючее попало в местные реки, окрасив реки в кроваво-красный цвет. Местные власти обратили внимание на ситуацию только после сообщений в СМИ и соцсетях.

"Режим ЧС федерального уровня введён в Красноярском крае в связи с разливом топлива в Норильске", гласит сообщение МЧС.

Напомним, что разлив произошёл ещё 29 мая. Из разгерметизированного резервуара вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них попала в устье реки Амбарной.