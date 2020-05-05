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Режим ЧС для Москвы: Военный эксперт дал прогноз о решении Путина
05 мая 2020, 23:10 • 146 • Политика
Режим ЧС введут 6 мая? Военный эксперт Алексей Леонков прогнозирует решение Путина в связи с ростом количества заражённых в Москве и ряде регионов России.
В среду, 6 мая, в Москве и ряде регионов России могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с большим количеством заразившихся коронавирусом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков со ссылкой на исследование НЭМИ. В интервью Царьграду он пояснил свою позицию.
Эксперт подчеркнул, что решение о введении режимов ЧС и ЧП - это, безусловно, прерогатива президента и правительства. Оно принимается, если ситуация выходит из-под контроля, то есть местные федеральные власти не справляются. Им дали набор мер, по которым они должны были максимально грамотно распределить ресурсы так, чтобы не росли показатели по заболеваемости, а исследование НЭМИ показывает как раз рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве и ряде регионов России.
Он добавил, что 6 мая анонсировано обращение президента России Владимира Путина. Эксперт не исключает, что глава государства может объявить режим ЧС в Москве и других регионах, которые не справляются в борьбе с инфекцией.
Фото: скриншот Telegram-канал военного эксперта Алдексея Леонкова "Мадуро - не дура"
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