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Режим ЧП из-за коронавируса оказался вне закона. КС Молдавии выдал решение

28 апреля 2021, 20:45  •  100 • В мире
В Молдавии Конституционный суд страны выдал решение о том, что объявленный из-за коронавируса режим ЧП является незаконным.
В Молдавии сочли незаконным объявление режима ЧП в связи с коронавирусом. Об этом говорится в решении КС страны. Парламентом Молдавии в конце марта было выдано распоряжение о введении режима чрезвычайного положения. Спецрежим должен был действовать в стране весь апрель и май. Но данное решение было опротестовано рядом депутатов.
Недовольные политики обратились в Конституционный суд, они пояснили, что порядок введения режима ЧП был нарушен.
В итоге КС счёл аргументы обратившихся убедительными. Как отметила председатель КС Домника Маноле, решение парламента от 31 марта является неконстутитуционным.
"Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - цитирует её слова РИА Новости.
Отмечается, что отмена действия режима ЧП автоматически позволяет проводить в стране выборы. Ранее президент Молдавии Майя Санду распустила парламент и назначила дату досрочных выборов. Таким образом глава государства пытается лишить власти оппозицию, которая выступает против прозападного курса страны.

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