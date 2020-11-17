Резервный фонд "распотрошат" ради детей почти на 62 млрд рублей

Пресс-служба российского правительства сообщила о том, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение, согласно которому выделят почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Уточняется и источник финансирования. Ради детей планируется "распотрошить" резервный фонд правительства.

Речь, напомним, идёт о деньгах, которые дополнительно направят в регионы России на ежемесячные выплаты на дошкольников.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что таковых в нашей стране уже свыше 4,2 миллиона человек.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента с 1 января текущего года, а сами выплаты начались с 1 июня.

Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.