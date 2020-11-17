|
Резервный фонд "распотрошат" ради детей почти на 62 млрд рублей
17 ноября 2020, 17:40 • 100 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Ради этих выплат предполагается "распотрошить" резервный фонд правительства.
Пресс-служба российского правительства сообщила о том, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение, согласно которому выделят почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Уточняется и источник финансирования. Ради детей планируется "распотрошить" резервный фонд правительства.
Речь, напомним, идёт о деньгах, которые дополнительно направят в регионы России на ежемесячные выплаты на дошкольников.
"Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Уточняется, что таковых в нашей стране уже свыше 4,2 миллиона человек.
Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента с 1 января текущего года, а сами выплаты начались с 1 июня.
Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2020, 20:40
|
16 ноября 2020, 22:25
|
14 ноября 2020, 00:45
|
11 ноября 2020, 02:10
|
16 ноября 2020, 01:20
|
15 ноября 2020, 02:25
|
16 ноября 2020, 09:35