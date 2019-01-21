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Резервисты Чехии и Словакии объединились для предотвращения войны с Россией
21 января 2019, 16:24 • 136 • Политика
Представители четырех общественных организаций, CSLA, PS, ВМВ, СНБ, которые объединяют резервистов Чехии и Словакии, выступили с публичным заявлением об объединении для борьбы за сохранение демократии и предотвращение агрессивных войн в составе НАТО как против России, так и других славянских стран.
Об этом сообщает группа Szent István Légiója в Facebook, в которую входят члены этих организаций. Военнослужащие заявляют, что намерены защищать свою "разделенную" Родину, но не собираются ни при каких обстоятельствах поддерживать НАТО в агрессивной войне против России.
"Мы, чехословацкие солдаты в запасе, единогласно против любой возможности участия в боях, планируемых геополитическими агрессивными элитами при помощи НАТО и при поддержке наших правительств", - говорится в документе.
"Наша страна незаконно разделена и ограблена, ее население порабощено, инфраструктура передана в руки корпораций Запада. Разрушительный хаос и отчаяние доминируют в обществе", - заявляют резервисты.
Также в документе говорится, что резервисты решили объединиться в этой кризисной ситуации, чтобы посредством своих гражданских и военных навыков и опыта создать сильное и организованное "гражданское давление" для отстаивания своих патриотических целей.
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