Представители четырех общественных организаций, CSLA, PS, ВМВ, СНБ, которые объединяют резервистов Чехии и Словакии, выступили с публичным заявлением об объединении для борьбы за сохранение демократии и предотвращение агрессивных войн в составе НАТО как против России, так и других славянских стран.

Об этом сообщает группа Szent István Légiója в Facebook, в которую входят члены этих организаций. Военнослужащие заявляют, что намерены защищать свою "разделенную" Родину, но не собираются ни при каких обстоятельствах поддерживать НАТО в агрессивной войне против России.

"Мы, чехословацкие солдаты в запасе, единогласно против любой возможности участия в боях, планируемых геополитическими агрессивными элитами при помощи НАТО и при поддержке наших правительств", - говорится в документе.

"Наша страна незаконно разделена и ограблена, ее население порабощено, инфраструктура передана в руки корпораций Запада. Разрушительный хаос и отчаяние доминируют в обществе", - заявляют резервисты.

Также в документе говорится, что резервисты решили объединиться в этой кризисной ситуации, чтобы посредством своих гражданских и военных навыков и опыта создать сильное и организованное "гражданское давление" для отстаивания своих патриотических целей.