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Резерв под боком: Поляки признались, на кого уповают, "если Россия нападет"

20 августа 2019, 03:09  •  81 • В мире
Польша не хочет, чтобы в России ее воспринимали как главного врага. Однако, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович, отношениям между Варшавой и Москвой мешает политика российских властей. В то же время он объясняет, что на случай обострения отношений – "если Россия нападет" – поляки рассчитывают на американский резерв, находящийся по соседству в ФРГ.
Польша не хочет, чтобы в России ее считали главным врагом. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, несмотря на это желание Варшавы, пока подвижек в этом направлении нет.
По мнению министра, отношениям между Варшавой и Москвой якобы мешает политика российских властей. "К сожалению, в наших отношениях нет прорыва", - цитирует заявление дипломата "Утро.ру".
Примечательно, что, говоря о дипломатии, Чапутович напомнил о военных США, размещенных под боком у Польши – на территории ФРГ.
По словам главы польского МИД, Варшава не поддерживает инициативу переброски американских военных из Германии в Польшу, однако войска США в ФРГ "находятся в резерве" на случай, "если бы Польша была атакована Россией".
Он подчеркнул, что усиление безопасности страны было внедрено после событий на Украине и ситуации с Крымом.
"Было бы лучше, если бы Россия вышла из этих территорий. Но Москва все еще нарушает международное право, не выполняет Минские соглашения. И поскольку именно так она консолидирует свою политику, присутствие американцев в Польше также усиливается", – добавил поляк в интервью Rzeczpospolita.
Напомним, что на территории ФРГ дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тыс. человек.

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