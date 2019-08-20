Резерв под боком: Поляки признались, на кого уповают, "если Россия нападет"

Польша не хочет, чтобы в России ее считали главным врагом. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, несмотря на это желание Варшавы, пока подвижек в этом направлении нет.

По мнению министра, отношениям между Варшавой и Москвой якобы мешает политика российских властей. "К сожалению, в наших отношениях нет прорыва", - цитирует заявление дипломата "Утро.ру".

Примечательно, что, говоря о дипломатии, Чапутович напомнил о военных США, размещенных под боком у Польши – на территории ФРГ.

По словам главы польского МИД, Варшава не поддерживает инициативу переброски американских военных из Германии в Польшу, однако войска США в ФРГ "находятся в резерве" на случай, "если бы Польша была атакована Россией".

Он подчеркнул, что усиление безопасности страны было внедрено после событий на Украине и ситуации с Крымом.

"Было бы лучше, если бы Россия вышла из этих территорий. Но Москва все еще нарушает международное право, не выполняет Минские соглашения. И поскольку именно так она консолидирует свою политику, присутствие американцев в Польше также усиливается", – добавил поляк в интервью Rzeczpospolita.

Напомним, что на территории ФРГ дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тыс. человек.