Резали русских, а теперь требуют "встать на колено". Просить ли прощения у Польши?

Польские футболисты недавно повели себя по-мужски: отказались становиться на колено и каяться перед неграми, которых никогда в рабстве не держали. По этому поводу в Польше возникла изрядная дискуссия: коленопреклонённое покаяние подавалось как "демонстрация единства с Западом". Другие же (в частности, публицист Пётр Лисевич) заявляли, что единство с Западом – это польский приоритет, но каяться поляки, никогда не эксплуатировавшие негров, не станут. Зато вставать на колени и каяться перед ними должны… русские и немцы за "уничтожение" польской культуры, "русификацию и германизацию", а также "геноцид XX века"...

Можно было бы отнестись к подобным утверждениям как к заведомому бреду, если бы они органично не встраивались в общую пропагандистскую "картину мира", создаваемую ныне Западом. В которой Россия якобы всегда на всех нападала и эксплуатировала, а потому иначе как "всемирное зло" восприниматься не должна. Чего на деле стоит эта картинка, легко показать на примере той же Польши.

Исторической правды ради…

Разумеется, меньше всего я хочу обидеть поляков как народ, хотя воевали и враждовали за свою историю мы с ними, пожалуй, больше, чем с кем-либо ещё. Надо, однако, понимать, что есть у поляков устойчивый комплекс неполноценности по поводу того, что в 14–16-м веках (с момента объединения с Литвой) они, действительно владея территорией "от моря до моря", имели все шансы стать крупнейшей восточнославянской империей, объединяющей всех восточных славян.

Но не реализовали они этот шанс – по причине дурацкого "шляхетского гонора" своих элит, запредельной национальной и религиозной нетерпимости, а также подверженности чужому (главным образом – со стороны Ватикана) влиянию. От чего жутко комплексуют по сей день, объясняя свою историческую неудачу, как тот "плохой танцор", не собственными ошибками, а… "происками России", у которой создать империю получилось. Отсюда – и все "исторические обиды", на которых играют современные пропагандисты, мечтающие, как некогда, сделать Польшу "цепным псом Европы" против России. Что ни Польше, ни полякам, очевидно, на пользу не пойдёт.

Но вернёмся к истории. Даже если не вспоминать, какие притеснения и жестокости творили польские паны на западно-русских землях Речи Посполитой, как уничтожали они Православие и насаждали униатство, с какой азиатской жестокостью подавляли любое возмущение, нам, России, очень даже есть что полякам предъявить.

Войны – войнами, об этом не будем. Но именно полякам, организовавшим Руси "Лжедмитрия" и сговорившимся с продажными боярами, обязаны мы одним из самых страшных бедствий в русской истории – Смутой, когда погибло более четверти населения страны и за 20 лет не было построено ни одного каменного здания. Нам скажут: да ладно, давно это было, пора забыть. Хорошо, вспомним о событиях более близких.

На монументе польской воинской славы (Могила Неизвестного солдата в Варшаве) выбиты даты "славных побед польского оружия", к каковым отнесено и взятие Берлина в 1945 году, и Бородино, и… варшавское восстание 1794 года, известное как "Варшавская заутреня". Это одно из трёх польских восстаний, которыми весьма гордятся поляки и подавление которых ставят нам в вину. Так вот, "Варшавская заутреня" проходила по рецептам печально известной Варфоломеевской ночи. Точно так же польские солдаты и горожане, внезапно напав, вырезали по квартирам тысячи безоружных русских военных и их семьи. Один батальон (500 человек) – прямо в православном храме во время причастия.

Когда спустя несколько месяцев Суворов штурмовал предместье Варшавы Прагу, ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы остановить горевшие местью войска, перебившие при штурме до 15 тысяч человек – повстанцев и оказавших сопротивление "гражданских". В итоге Суворов велел разрушить пушками мост через Вислу, чтобы не допустить ещё и в Варшаву своих "чудо-богатырей", иначе бы от неё осталось одно воспоминание. Тем не менее взятие Праги поляки считают ужасной "пражской резнёй", а резню, устроенную ими самими, – великой победой польского оружия.

Император Николай Первый понял, что любое послабление поляки воспринимают как повод сесть на шею. Фото: Russian Look / Globallookpress

Идём дальше. После того как состоялся раздел Польши, немало поляков (с которыми обошлись весьма мягко) бежали на Запад и затем сражались в армии Наполеона, в том числе 90 тысяч из них участвовало во вторжении в Россию, "прославив" себя грабежами и повсеместным разорением и осквернением православных храмов. Тем не менее бывших наполеоновских вояк в России не только простили, но оставили им чины и награды. Польшу же сделали привилегированным полунезависимым "Царством польским", со своим парламентом и законами. "Отблагодарили" поляки русских за столь неслыханную милость… новым восстанием в 1830 году, в ходе которого обнаглевшая шляхта снова отметилась не столько военными победами, сколько террором против православных, за что даже собственные крестьяне её в массе своей не поддерживали.

Император Николай Первый понял, что любое послабление поляки воспринимают как повод сесть на шею. Поэтому проект "Царство Польское" прикрыли, а тысячи мятежников сослали в Сибирь и на Кавказ. Немало поляков сбежало в Турцию и даже, забыв о католичестве, приняли ислам и турецкие имена – лишь бы сражаться с русскими. К сожалению, наследовавший Николаю его либеральный сын Александр Второй всех поляков простил и из ссылки вернул. И тут же "в благодарность" получил от них ещё одно восстание в 1863 году…

Польский ГУЛАГ – задолго до советского

Любимая тема поляков – поплакать о "катынском расстреле", который приписывают русским исключительно по результатам "расследования" Геббельса да сомнительным бумажкам, сфабрикованным идеологическим отделом КПСС горбачёвского подельника Яковлева. При этом ещё в 2012 году Европейский суд по правам человека принял решение о невиновности России в массовом расстреле солдат и офицеров польской армии под Катынью. Мы же все продолжаем виниться, и даже памятник полякам поставили, очевидно, в надежде, что те оценят и полюбят Россию. Как же, дождёшься от них!

При этом почему-то на государственном уровне Россия не поднимает вопрос о многих десятках тысяч наших пленных, захваченных в ходе Польско-советской войны 1919-21 гг. и уничтоженных в польских концлагерях.

Как известно, воспользовавшись Гражданской войной в России, поляки нагло вторглись в страну, чтобы отторгнуть интересующие их территории: целью была всё та же "Польша от моря до моря". Как говорил о целях войны (вполне нацистских) сам Юзеф Пилсудский:

Когда я возьму Москву, то на стене Кремля велю написать: "Говорить по-русски запрещено".

Не случайно, пока поляки оккупировали Вильно, Минск и Киев, они уничтожили на захваченной территории больше православных церквей, чем позднее большевики в ходе "борьбы с религией". Затем, как известно, их погнали назад до самой Варшавы, где в результате бездарных действий Тухачевского, сунувшегося побеждать "пехотными массами" в глупейшей надежде на то, что "польский пролетариат перейдёт на сторону Красной Армии", советские войска были разбиты. И по мирному договору поляки отгрызли огромные куски нашей территории, коими владели до самого 1939 года.

Всего по результатам советско-польской войны в плен попали до 150 тысяч красноармейцев, что с политзаключёнными – гражданскими лицами, белогвардейцами, украинскими и белорусскими националистами составило 200 тысяч. Для них был создан полноценный "польский архипелаг ГУЛАГ" из десятков концентрационных лагерей, станций, тюрем и крепостных казематов, где люди в огромных количествах целенаправленно уничтожались. Кстати, в Европе первоначально "лагерями смерти" именовали именно их.

Замечу, то, что в польских лагерях "творились ужасы", отмечали не только в СССР, но также представители Польского и Российского Красного Креста, французской военной миссии в Польше, и даже "белогвардейская" эмигрантская печать. Людей держали сутками без еды, часто – без одежды и обуви, использовали на самых тяжёлых работах, причём касалось это отнюдь не только коммунистов, но и простых солдат, евреев, гражданских лиц. Причём подобное отношение всячески поддерживалось польским населением, исповедующим патологическую русофобию. Расстрелы людей по любому поводу были обычным делом: убить или замучить "большевика" вообще грехом не считалось.

…в присутствии генерала Листовского застрелили мальчика лишь за то, что якобы он недобро улыбался.

(Михаил Коссаковский, генеральный комиссар Гражданского управления восточных земель).

Однако почему-то за смерть этих многих десятков тысяч (а может, и сотен тысяч) людей поляки почему-то коленопреклонённо каяться отнюдь не собираются.

Не "невинная овечка"!

Согласно любимой западной версии, Вторая мировая началась с того, что "Гитлер и Сталин, сговорившись, напали на мирную Польшу". Но факты говорят о том, что не всё было так просто.

Польша добивается войны с Германией, и Германия не сможет избежать её, даже если захочет.

(польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, 6 августа 1939 года, за четыре недели до нападения Германии на Польшу)

Польшу не зря прозвали "гиеной Европы". Ещё задолго до Второй мировой войны она отгрызла у побеждённой Германии большую часть населённой немцами Верхней Силезии, большую часть Литвы с Вильнюсом. В 1938 году Польша вместе с немцами и венграми поучаствовала в расчленении Чехословакии, захватив Тешинскую область, которую до этого годами терроризировала методами "гибридной войны". На захваченных землях проводилась тотальная полонизация: чехов изгоняли, чешский язык был запрещён, даже за приветствие на чешском полагался штраф. 30 тысяч чехов бежали прочь.

Но доставалось не только им и немцам, но всем национальным меньшинствам. Достаточно сказать, что в 1933–1938 гг. 557 тысяч евреев бежали от польского антисемитизма… в нацистскую Германию, где отношение к ним всё же было менее жестоким. Лига Наций была завалена многими тысячами жалоб на притеснение Польшей нацменьшинств: во всех предвоенных документах о нацизме речь идёт исключительно о Польше!

Меньшинства в Польше должны исчезнуть. Эта политика проводится без оглядки на кого бы то ни было, не обращая ни малейшего внимания на мировое общественное мнение, на международные договоры и на предписания Лиги Наций.

("Manchester Guardian" 14 декабря 1931 г.)

Кстати, одной из причин, по которым Англия и Франция "скормили" Гитлеру Чехословакию с её огромным военно-промышленным комплексом, было защитить разорённую репарациями и не имевшую нормальной армии Германию… от агрессивной Польши.

Перед немецким вторжением 1939 года в Польше закрыли все (!) немецкие школы, у немцев отобрали торговые, производственные и врачебные лицензии. "Неизвестные" при полном попустительстве властей поджигали немецкие дома и избивали немцев на улице. Тех, кто пытался бежать в Германию, отстреливали при переходе границы. Когда же началась немецкая агрессия – убивать немцев стали прямо на улицах, не разбирая пола и возраста. Всего в ходе устроенной поляками резни, согласно общепринятым данным, погибло до 58 тысяч "гражданских" немцев. Разумеется, трупы немцев на улицах захваченных вермахтом городов были сущим подарком для гитлеровской пропаганды – для оправдания любых зверств немецких вояк в оккупированной Польше.

После войны

Насчёт коленопреклонённого покаяния немцев тоже не всё так однозначно. Нет, конечно, немецкая оккупация стоила Польше очень дорого, и оправдывать преступления нацизма никто не собирается. Но правдой является и то, что огромное число поляков были соучастниками этих преступлений. Так, с приходом "нового порядка" ещё более махровым цветом расцвёл польский антисемитизм. Известно, что потери Польши во Второй мировой войне считают в 6 миллионов человек, почти половина из которых – это польские евреи. Так вот, очень многие из них истреблены были не в нацистских "лагерях смерти" (где чуть ли не большинство "персонала" составляли как раз поляки и украинские бандеровцы), а, так сказать, на "бытовом" уровне, самим местным населением. Вплоть до того, что жители польского села шли и вырезали соседнее еврейское местечко просто с целью банального грабежа. Немцы ведь этому не препятствовали и даже одобряли! В итоге именно Польша стала первой страной Европы, полностью "решившей еврейский вопрос".

Когда в 1943 году было подавлено восстание в варшавском гетто, большинство бежавших евреев были выданы немцам, а то и убиты на месте самими поляками. Аналогичная ситуация была с восстанием (одним из немногих успешных) в концлагере Собибор, организованном несколькими советскими военнопленными под руководством лейтенанта Печерского. Из 340 вырвавшихся на свободу узников 170 были пойманы и расстреляны немцами, а ещё 90 человек пойманы и выданы немцам или убиты местными поляками. Нынешние польские власти наверняка в курсе этого нелицеприятного факта, и именно этим, вероятно, вызвано категорическое нежелание поляков допускать Россию к созданию мемориального комплекса в Собиборе. Отметились поляки и на Восточном фронте. Всего в вермахте служили более 200 тысяч поляков и более 60 тысяч попали в советский плен.

При этом, разделяя с немцами вину за военные преступления на территории Польши, поляки на них же и отыгрались, когда их страну освободила Красная Армия. Во времена СССР об этом молчали из "социалистической солидарности", но уже в первые годы по окончании войны прошла массовая насильственная депортация проживавших в Польше 4 миллионов немцев, санкционированная и поддержанная властями. Поначалу это делалось стихийно, с традиционными убийствами, изнасилованиями и грабежами. Затем немецкое население стали сгонять в лагеря (где зимой 1945 – 46 гг. смертность достигала 50%), детей отбирать и отдавать в приюты или польские семьи.

Комиссия Федерального правительства Германии в своём расследовании писала:

Немецкие крестьяне стали сельхозрабочими при новых польских хозяевах, а мастера – подмастерьями при польских ремесленниках. Все вспомогательные службы и тяжёлые работы в поле и в городе должны были выполнять немцы… Поляки заставляли мужчин и женщин выполнять тяжёлую работу… например, тянуть плуг, борону или телегу.

При этом некоторые вещи напрямую заимствовали у нацистов. Так же, как те, заставляли евреев нашивать на одежду шестиконечную звезду, поляки во многих городах обязывали этнических немцев носить белые нарукавные повязки…

Слов нет, очень многие тогда, после войны, ответственность за преступления гитлеризма не без оснований возлагали на весь немецкий народ. Но всё же СССР, который пострадал от германской агрессии куда больше и при этом соучастником в преступлениях нацистов никак не являлся, до подобных вариантов "отмщения" не опускался.

Не только поляки!

Впрочем, не одни поляки отметились подобным поведением, но также чехи, венгры, румыны, чьи страны ещё вчера воевали за Гитлера. Тем не менее они (считая и Польшу) все вместе изгнали из своих домов, полностью ограбив, более 14 миллионов немцев, из которых более 2 миллионов погибли в пути, так и не добравшись до Германии. И сегодня все эти страны выставляют нам претензии за "жестокость", "оккупацию" и "нарушение прав"?! А поляки так даже в "геноциде" имеют наглость обвинять?! Поистине нет предела человеческой бессовестности!

Это я не к тому, что европейцы и поляки в частности – какие-то патологические злодеи. Однако, когда все эти господа, чьи деды с Гитлером, а прапрадеды – с Наполеоном вдохновенно топали на восток, чтобы стереть нашу страну с карты мира, сегодня встают в позу нравоучителей и пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах, это выглядит примерно как лекция о правах ребёнка в исполнении маньяка Чикатило.

Не кажется ли вам, что уж слишком долго мы многие из вышеприведённых фактов намеренно замалчивали – сначала ради сохранения "социалистического единства", затем – из фальшивой "толерантности" или ради строительства какого-нибудь газопровода? Но ведь пора понять, что демонический образ России создаётся не просто так: это подготовка общественного мнения Запада к тому, что в отношении такого "монстра", как Россия, допустимы любые методы, а его уничтожение является общечеловеческим благом.

Так, может, нам для начала издать хотя бы лишённую всяческой "толерантности" свою полную версию Второй мировой войны, с указанием того, кто и для чего её готовил, какие цели преследовал, кто за кого воевал и когда перебежал на сторону победителей? И для нашей молодёжи полезно, да и для европейской тоже. По крайней мере ясно будет, кто перед кем и за что коленопреклонённо каяться должен.