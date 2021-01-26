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Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

26 января 2021, 21:35  •  138 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действующего лидера нации по популярности догоняет его предшественник на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский рекордно разочаровал граждан страны. Об этом говорят результаты последнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым лидера нации сегодня поддерживают всего чуть менее 20% украинцев.
Отмечается, что если бы выборы главы государства проходили во второй половине января текущего года, то за Зеленского проголосовали 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.
На втором месте предпочтений у граждан соборной идет лидер "Евросолидарности", экс-президент Петр Порошенко (соответственно, 10,6% и 15,7%). Третью строчку заняла глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (8% и 11,8%). Далее идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (7,4% і 11%), бывший советник президента страны при "шоколадном короле" Игорь Смешко (6% і 8,9%). Замыкает пятерку лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук (5% і 7,5%).
Плохие цифры показывает и партия президента "Слуга народа". Наилучшие электоральные перспективы на сегодняшний момент времени выборов в Раду имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой отдают предпочтение 20,7% респондентов. Далее идет "ЕП" – 15,3% и "Батькивщина" – 12,6%. А вот политсила лидера нации набрала бы сегодня лишь 8,3%.
Что касается самого Зеленского, которому накануне стукнуло 43 года, то еще в декабре 2020-го по опросу социологической службы "Рейтинг" за него готовы были проголосовать 26,5% тех, кто определился с выбором.

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