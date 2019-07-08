Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации – опрос

Итоги социологического исследования были опубликованы в воскресенье, 7 июля. Одобряют работу главы государства 44% респондентов, при этом 53% американцев относятся к деятельности Трампа отрицательно.

До этого самый высокий процент одобрения работой Трампа не превышал 42%. Однако неодобрительно высказывались о его инициативах все те же 53%.

По мнению эксперта рост популярности Трампа среди населения связан с тем, что американцев привлекает его политика, которую он проводит в экономической сфере. По данным опроса, положительную оценку этой деятельности главы государства дали более 50% респондентов, а отрицательную – 42%.

При этом эффективность внешней политики, проводимой президентов США положительно оценили только 40% граждан, тогда как отрицательное впечатление она оставляет у 55% опрошенных. Кроме того, 37% поддерживают импичмент президента, а против этого выказались 59% респондентов.

Также в ходе опроса социологи выясняли, кого из кандидатов в президенты готовы поддержать американцы, если выборы "состоялись бы сегодня". Для выбора были предложены кроме Трампа еще пять популярных политиков, которые могут быть выдвинуты от Демократической партии., среди них Джо Байден и Берни Сандерс.

В результате оказалось, что Трамп проиграл бы любому из предложенных кандидатов. То есть, если бы выборы проходили "уже сегодня", то Байдену отдали бы голоса 55% опрошенных против 41%, готовых выбрать снова Трампа. Сандерс победил бы с меньшим перевесом: 51% против 45% голосов, которые отдали бы за республиканца.

Об этом сообщает ТАСС.