Рейтинг русофобов-2020. Итоги • 67 • Политика Подведены итоги народного голосования читателей и зрителей "Первого русского". Сотни тысяч человек выбрали трёх главных доморощенных и трёх зарубежных русофобов 2020 года. Составление этого рейтинга произвело большой общественный резонанс. Всего на сайте Царьграда было подано 315,5 тысячи (!) голосов – нельзя сказать, что "за", правильнее, наверное, в данном случае говорить "против" знаменитых и пресловутых ненавистников русского народа, русской истории и русского государства. Двадцать пять русофобов из числа российских и иностранных чиновников, политиков и бизнесменов, публицистов и общественных деятелей оказались в нашем рейтинге. Доморощенные Непочётное первое место среди русофобов, которых, конечно, невозможно назвать русскими, разве что "дорогими россиянами", досталось руководителю "экосистемы Сбера" Герману Грефу. 1. Герман Греф, предправления Сбера. "Россия – страна-дауншифтер" 30 892 голоса Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва" Господин Греф очень любит порассуждать на темы образования, а также о том, почему русскому народу ни в коем случае нельзя давать власть. Вы говорите странные вещи. Почему? Вы предлагаете передать власть в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать в управлении, что ж мы науправляем?.. Великие мыслители зашифровывали свои теории, боясь, что они дойдут до народа. Они понимали, что как только люди что-то поймут, манипулировать им будет чрезвычайно тяжело. В иудейской культуре каббала три тысячи лет была секретным учением. Они понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все они всё равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить? (из выступления на Петербургском экономическом форуме). "Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. Мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают. В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, – они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать свои собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать." Эти и другие высказывания Грефа заслуженно делают его "русофобом номер один" 2020 года. 2. Алексей Навальный, блогер-оппозиционер. "К российскому государству нужно относиться как к банде преступников" 24 955 голосов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press На пять тысяч голосов отстал от руководителя "экосистемы Сбера" "берлинский пациент" Алексей Навальный, ставший к концу прошлого года для всей России новым символом предательства и работы на западные страны против родной страны. За всё время, пока он "боролся с режимом", подкидывая фейки, устраивая провокации и выводя подростков (пока мамки не видят) на улицы, он не мог добиться такой известности. А вот в прошлом году за ним и спецсамолёт присылали, и фрау канцлер его навестила, и санкции ради него вводили, и европейскую трибуну ему давали. Вот что он говорил в Европарламенте: "К российскому государству нужно относиться как к банде преступников, которые временно захватили власть"; Долгое время считалось невозможным, что Путин пойдёт на конфликт с Берлином. Теперь это в прошлом, как и то время, когда вы не могли себе представить, что в России возможны политические убийства. Удивительно ясные слова германского правительства, вероятно, имеют меньшее отношение к моей персоне. Скорее, это осознание того, по какому опасному пути идёт Россия. Если Кремль принимает участие в таких операциях, то почему бы не отравить какого-нибудь немецкого политика, который выступает, например, против "Северного потока – 2"? Ну и пара других высказываний: "В прекрасной России будущего государство предъявит регрессные иски судьям, полицейским и прокурорам. Они сначала возместят бюджету всё до копейки, а потом сядут в тюрьму". "Главная проблема России в том, что государство превратилось в мафию – в том самом итальянском смысле этого слова, когда все повязаны друг с другом" (из СМИ). Ну и, наконец, подлинно русофобское видение будущего родной страны: "Россия в будущем, я надеюсь, будет похожа на большую, иррациональную, метафизическую Канаду". 3. Анатолий Чубайс, экс-глава "Роснано". "Русское общество инфантильно" 21 580 голосов Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва" Третье место в списке русофобов из России достается Анатолию Чубайсу, удивительному человеку, который концентрирует на себе ненависть русских людей уже более четверти века, при этом ухитряясь оставаться непотопляемым. Вот и в этом году, стоило нам порадоваться его отставке, как он вновь "нашел себя" в роли спецпредставителя по связям со специфическими западными институтами устойчивого развития. Чубайс на мелочи не разменивается: если уж ненавидеть Россию, то начиная с великих: Вы знаете, я перечитывал Достоевского... И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски. Ну а русское общество, по мнению Чубайса, "глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за всё, что бизнес сделал в стране". Зарубежные Среди импортных политических и общественных деятелей на непочётном первом месте оказался президент Турции Реджеп Эрдоган, обошедший в этой скачке на повороте и "избранного" американского президента-демократа Джо Байдена, и даже украинских мастеров русофобского слова. Конечно, господин Эрдоган противостоял России делом, буквально всей своей политикой, но и за словом в карман не лез. 1. Реджеп Эрдоган, президент Турции. "Мы не признаем аннексию Крыма" 15 548 голосов Фото: Depo Photos/Global Look Press/Keystone Press Agency

Фото: Depo Photos/Global Look Press/Keystone Press Agency Эрдоган так старался побольнее уязвить Россию и русских, что оказался большим украинцем, чем оба попавших в наш рейтинг президента "свободной" Украины. Может быть, потому, что у этих деятелей вообще собственного мнения быть не может – им диктуют, что говорить, из Вашингтона, а Эрдоган мнит себя не менее чем новым османским султаном. "До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире "Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины". Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины и внимательно следить за положением крымских татар. Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны. Характерно, что и второе и третье места в списке иностранных русофобов тоже связаны с украинскими событиями, но на пятки Эрдогану наступает опять не "щирый", а очень космополитический деятель – бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, навсегда оставшийся в истории как главнокомандующий, съевший в эфире собственный галстук. 2. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и губернатор Одесской области, глава Исполнительного комитета реформ Украины. "Россия ушла далеко вперёд от Украины. Это меня очень расстраивает" 15 620 голосов Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press via ZUMA Press

Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press via ZUMA Press Вот его высказывание после того, как стало известно, что Байден при подсчёте голосов опережает Трампа: Я много лет дружил с президентом Трампом, но практически столько же лет дружу с новым президентом США Джо Байденом. Я дружу с ним с 90-х годов. Оба мы были близкими друзьями Джона Маккейна. Когда я стал президентом, и в 2007 году Россия профинансировала против меня массовые акции протеста, возникла ситуация, когда даже мой близкий друг Джон Маккейн считал, что я допускаю ошибки, Байден был единственным сенатором, который во время тогдашней президентской кампании, будучи кандидатом в президенты, публично меня поддержал и сказал, что всё, что тогда происходило в Грузии, – это происки России Но, конечно, эта паранойя – всё, что делается в Грузии, это происки России, – не идёт в сравнение с великолепной фразой: "Россия ушла далеко вперёд от Украины. Это меня очень расстраивает". Замыкает тройки лидеров русофобского рейтинга наконец-то настоящий украинский деятель, мастер художественного слова. 3. Дмитрий Гордон, украинский журналист. "Придёт время, у России ещё отнимут Курильские острова, Карелию, Калининградскую область" 15 658 голосов Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

В нашем рейтинге мы выделили из потока его сознания лишь две фразы – этого совершенно достаточно. Вот Гордон изворачивается, чтобы показать свою причастность к украинской контрразведке: Я включался на каналы врагов – к Скабеевой и Попову, на каналы врагов, которые находятся на территории врага. Я вёл подрывную работу на территории врага. Чего не делает, к сожалению, моё государство. А вот высказывается о главном: "Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберём всё, что принадлежит нам по праву. Подождите, придёт время, у России ещё отнимут Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и много ещё чего другого". Наверное, желание отнять у России и Карелию и Курилы было бы достойно и первого места – но не так крупна оказалась фигура журналиста для столь могучих заявлений. Список остальных русофобов года и процент полученных ими голосов ниже, их цитаты по ссылке. Наслаждайтесь. Рейтинг русофобов Инфографика: телеканал Царьград

