Рейтинг Путина в США оказался в два раза выше рейтинга Байдена

Согласно двум опросам, поведённым различными влиятельными СМИ США перед женевским саммитом, рейтинг президента России Владимира Путина среди сторонников республиканской партии оказался выше, чем у нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена.

По данным Economist, положительно к Путину относится 18% республиканцев. К Байдену свои симпатии выразили 14%. При этом о негативном отношении к Путину заявили 64% республиканцев, а к Байдену - 82%. В опросе приняли участие 1500 человек. О данных опроса сообщает британская Dailymail.

Данные издания Politico оказались несколько иными. Среди 2000 участников опроса 11% выразили поддержку президенту России, 13% - президенту США. При этом отрицательно к Путину отнеслись 67% респондентов, а к Байдену - 85%.

Отметим, ранее Economist провёл опрос, который показал, что американские республиканцы рассматривают Россию как меньшую угрозу, чем демократы.